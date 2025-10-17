Es tendencia:
Fernando Ortiz explica la nueva posición que tendrá Claudio Aquino en Colo Colo: “Ha sido productivo”

El entrenador decidió que el argentino ocupe un nuevo lugar en la cancha durante el partido ante Coquimbo Unido.

Por Carlos Silva Rojas

Un partido electrizante tendrá la Liga de Primera en su retorno, porque este domingo el líder Coquimbo Unido se mide ante el necesitado Colo Colo en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Un triunfo para los Piratas significa casi amarrar el primer título de su historia, mientras que el Cacique necesita ganar para seguir peleando por un cupo para torneos internacionales.

En la previa al importante partido habló el entrenador de los albos, Fernando Ortiz, quien se detuvo para explicar la nueva posición en la que jugará Claudio Aquino.

Tano Ortiz y el nuevo puesto de Claudio Aquino en Colo Colo

Tano Ortiz mueve el tablo y saca al ex Vélez como volante creativo, para ponerlo como extremo por la izquierda, situación que aclaró en rueda de prensa.

“Yo considero que Claudio en esa posición, o normalmente cuando él juega en otra posición, es mucho de volcarse del lado izquierdo para tener su pierna hábil y para poder enganchar hacia el centro”, explicó.

Él es un poco más pensante de ese lado y no tanto del lado derecho. Y del lado derecho lo tengo a Lucas (Cepeda), que es un jugador desequilibrante por su velocidad. Entonces, al compactar esas dos ideas diferentes, puedo considerar algo diferente”, agregó.

Por último, Fernando Ortiz indicó que “esa es una de las conclusiones que he sacado y que ha sido productivo. Esperemos que ellos estén en el día del domingo también conectado y producidos”.

¿Cuándo y a qué hora juega Coquimbo Unido vs Colo Colo por la Liga de Primera?

El partido entre Coquimbo Unido y Colo Colo por la Liga de Primera será este domingo 19 de octubre, a partir de las 12:30 horas, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

