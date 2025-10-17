El futuro de Arturo Vidal sigue agitando las aguas en Colo Colo. El Bicampeón de América confirmó su participación en la Kings League y esto de inmediato puso en duda su continuidad en los albos. Lo que ya deslizó si no se clasifica a una copa internacional.

El King participará en el torneo que organiza Ibai Llanos y llama la atención porque será embajador de Chile y se desarrolla a principios de enero del 2026. Lo que toparía con la pretemporada de los albos y hasta una posible participación internacional.

El tema es que Vidal mientras piensa en la Kings League, en Colo Colo solo se mentalizan en el partido de este domingo ante Coquimbo Unido. Duelo frente al puntero y que puede ser clave para aspirar a un cupo internacional.

¿Qué dijo Colo Colo sobre la ida de Arturo Vidal a la Kings League?

Lo que recalcó Fernando Ortiz para zanjar la polémica que ha protagonizado Vidal está semana. “No soy quién para decir lo que debe hacer Arturo. Mientras me responda en el cuadrangular verde, puede hacer lo que manifieste. Si el club llega a decir algo, tampoco me corresponde”, enfatizó el DT este viernes.

Vidal preocupa en Colo Colo por su futuro

Ahora el “Tano” fue claro al recalcar que ahora su único foco es Colo Colo, dejando a la vista una curiosa repasada para Vidal en el cierre de campeonato. “Yo estoy enfocado en lo que me contrataron: Hacerlo rendir al máximo al jugador. Hoy está dentro de las condiciones para hacerlo”, aseguró.

“Nuestra obligación y compromiso es clasificar a la Copa Libertadores. Por lo mismo ahora estamos concentrados en lo que será este partido ante Coquimbo Unido”, sentenció Ortiz ilusionado en conseguir un nuevo triunfo en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.