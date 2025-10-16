Fernando Ortiz le vuelve a rayar la cancha a Arturo Vidal en Colo Colo: “Yo como entrenador…”

Cuando Blanco y Negro tomó la decisión que el argentino Fernando Ortiz iba a ser el nuevo entrenador de Colo Colo sorprendió a todos, porque el DT no conocía al fútbol chileno y tiene un “nutrido” palmarés de cero títulos.

El debut del estratega transandino en la banca alba fue desastroso, ya que su equipo cayó por un categórico 3-0 ante Universidad de Chile en la Supercopa. Luego, se repuso con una victoria ante el colista Deportes Iquique.

Recién este domingo se verá la mano del Tano Ortiz, cuando regrese la Liga de Primera tras el receso por el Mundial Sub 20 y Colo Colo visite al líder Coquimbo Unido.

ver también El futuro “fichaje” de Colo Colo avisa que llegará con todo al Monumental: “Sí estoy preparado…”

Fernando Ortiz habla de Arturo Vidal en Colo Colo

Fernando Ortiz le dio una entrevista a 24 Horas, donde fue consultado por el manejo que tendrá con uno de los caudillos del camarín del Cacique, Arturo Vidal, quien es un peso pesado en el Monumental.

El ex DT de América de México alabó al King, pero le dejó en claro que las decisiones pasan todas por él.

“Arturo es una persona que ante todo que escucha, es una persona que se manifiesta también, se lo dije también a él, es un jugador que le ha dado mucho al fútbol chileno a nivel nacional e internacional y él sabe que yo como entrenador a la hora de tomar decisiones tomo siempre para el beneficio del equipo“, explicó.

Publicidad

Publicidad

Fernando Ortiz habló de Arturo Vidal. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Además, Fernando Ortiz declaró que se siente muy a gusto en Colo Colo, donde firmó un contrato hasta finales de 2026, aunque revisable en diciembre de 2025.

“Soy una persona muy agradecida en todo sentido, no solamente en lo que corresponde a mi profesión, sino el trato diario en las calles, yo creo que eso también es un índice muy importante para, por lo menos para mí en particular, del agrado de la gente. Si bien jugamos dos partidos, en lo cual uno hemos perdido una final y el otro hemos ganado una fecha de liga, me he sentido muy cómodo, me he sentido como si estuviera muchísimos años acá en Colo Colo, pero a la vez soy realista”, comentó.

Publicidad

Publicidad

ver también La arriesgadísima determinación que toma Colo Colo para la “final” con Coquimbo Unido

¿Cuándo y a qué hora juega Coquimbo Unido vs Colo Colo por la Liga de Primera?

El partido entre Coquimbo Unido y Colo Colo por la Liga de Primera será este domingo 19 de octubre, a partir de las 12:30 horas, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.