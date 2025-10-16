Es tendencia:
La arriesgadísima determinación que toma Colo Colo para la “final” con Coquimbo Unido

El entrenador de los albos, Fernando Ortiz, se la juega con una decisión clave para el partido ante los Piratas.

Por Carlos Silva Rojas

Colo Colo tiene una final ante Coquimbo.
Colo Colo tiene una final ante Coquimbo.

Un partido de proporciones nos entregará la Liga de Primera en su regreso tras el receso por el Mundial Sub 20, porque el líder Coquimbo Unido se mide ante el necesitado Colo Colo.

Los Piratas buscarán a estadio lleno acercarse a un inédito título en el fútbol chileno, mientras que el Cacique requiere de los tres puntos para seguir peleando por la clasificación a torneos internacionales.

Los albos realizaron una especie de intertemporada con el nuevo entrenador, Fernando Ortiz, a quien esperan tomarle la mano para así lucha por al menos entrar a la Copa Sudamericana.

La formación de Colo Colo vs Coquimbo Unido

Colo Colo necesita sumar una victoria ante Coquimbo y para el partido de este domingo el Tano Ortiz piensa en una radical medida, ya que trabaja una formación sin juveniles.

Los albos están presionados en la tabla de minutos de jugadores Sub 21, y por la lesión de Francisco Marchant, el DT argentino estudia prescindir de jugadores que cumplan con la polémica regla.

Fernando Ortiz ensaya un equipo sin juveniles en Colo Colo. Foto: Javier Torres/Photosport

Fernando Ortiz ensaya un equipo sin juveniles en Colo Colo. Foto: Javier Torres/Photosport

Las principales sorpresas de Colo Colo, según dio a conocer radio Cooperativa, serían los regresos de los lesionados Fernando de Paul y Javier Correa, además, Claudio Aquino jugaría como delantero por la izquierda.

De esta forma, el potencial once colocolino es con Fernando de Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas, Erick Wiemberg; Arturo Vidal, Vicente Pizarro, Felipe Méndez; Lucas Cepeda, Javier Correa y Claudio Aquino.

¿Cuándo y a qué hora juega Coquimbo Unido vs Colo Colo por la Liga de Primera?

El partido entre Coquimbo Unido y Colo Colo por la Liga de Primera será este domingo 19 de octubre, a partir de las 12:30 horas, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

