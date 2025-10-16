Impresionante: la situación única que se vivirá en la súper final de Coquimbo ante Colo Colo

Por fin. Luego de un interminable receso por el Mundial Sub 20, regresa la Liga de Primera y vuelve con un partidazo de proporciones: Coquimbo Unido vs Colo Colo.

Los Piratas son los súper líderes del fútbol chileno con 56 puntos, con una campaña brillante y apenas un partido perdido en el año, justamente ante el Cacique.

Los albos, en tanto, necesitan sí o sí las tres unidades, para seguir en la pelea de la clasificación a la Copa Sudamericana 2026.

Aforo inédito para la final de Coquimbo Unido vs Colo Colo

Coquimbo Unido está a un paso de ganar por primera vez en su historia el título de Primera División, no obstante, los aurinegros han tenido un karma durante todo el año, que se acaba justamente contra Colo Colo.

El único lunar en la temporada de los coquimbanos es que nunca han llenado el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, algo que cambiará para el choque con el actual campeón de la Liga de Primera.

Colo Colo es el único equipo que le pudo ganar a Coquimbo en la Liga de Primera. Foto: Felipe ZancaPhotosport

Primero se pusieron 11 mil entradas a la venta para el encuentro y se agotaron todas. La dirigencia pidió a las autoridades aumento de aforo y aprobaron que el encuentro se juegue con 15.200 almas, todas locales, porque no habrá público visitante.

Por primera vez en todo el año Coquimbo Unido jugará a estadio lleno y será justamente ante Colo Colo. Partidazo imperdible.

¿Cuándo y a qué hora juega Coquimbo Unido vs Colo Colo por la Liga de Primera?

El partido entre Coquimbo Unido y Colo Colo por la Liga de Primera será este domingo 19 de octubre, a partir de las 12:30 horas, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

