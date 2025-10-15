Fernando Ortiz ya lleva varias semanas de trabajo en Colo Colo tras un desastroso debut en la Supercopa ante la U y luego de golear por 4-0 a Iquique. Por lo mismo, las expectativas puestas en el argentino son altas de cara a la recta final del año.

Los albos de momento siguen fuera de los puestos de clasificación a las copas internacionales del 2026. Este panorama obliga a sumar varios puntos en los partidos venideros, partiendo por la dura visita al líder Coquimbo Unido de este domingo.

Justamente por eso Patricio Yáñez dio una particular visión en torno a la figura de Ortiz, quien se ha sabido ganar el cariño de la gente sin todavía haber dirigido muchos partidos. Esto generó un llamado de atención de parte del ex delantero, quien aseguró que el argentino solo podrá ser recordado si logra ser exitoso en este paso por el club.

ver también Tras grave lesión: los jugadores de Colo Colo que quieren el puesto de Francisco Marchant

La advertencia de Patricio Yáñez a Fernando Ortiz

En su calidad de comentarista en Radio Agricultura el ex delantero afirmó que “a Ortiz lo encuentro buena onda, simpático. Es un caballero, saluda a todo el mundo. Es el yerno ideal, pero en Colo Colo lo van a recordar si gana títulos, no si era simpático y le llevaba pasteles a los jugadores”.

“El ser humano es algo que uno deja para recordar. El logro deportivo conseguido sí va a estar, pero lo más importante que digan el día de mañana es que por aquí pasó tal persona y es recordada por su amabilidad. Eso es lo que a mí me gusta. Lo deportivo siempre va a pasar, pero va a quedar siempre la persona como calidad humana”, agregó.

Fernando Ortiz tiene el objetivo de llevar a Colo Colo a las copas internacionales del 2026. | Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

Para cerrar, Yáez aseguró que “el domingo es el punto de partida para ver una mejora importante que la evidenció contra Deportes Iquique, pero este será un ensayo general para ver de qué forma ha trabajado”.

“Ha tenido tiempo más que suficiente para trabajar. No hay más paciencia (para esperar resultados), porque está a cuatro puntos de Cobresal para clasificar a la Copa Sudamericana”, concluyó.

ver también Fernando Ortiz queda loco tras la “Arellanización” en Colo Colo: “La sabiduría de David…”

¿Cuándo jugarán Colo Colo vs Coquimbo Unido por la Liga de Primera 2025?

Albos y piratas se verán las caras en el Francisco Sánchez Rumoroso este domingo 19 de octubre desde las 12:30 horas. Este compromiso será válido por la fecha 24.

Publicidad