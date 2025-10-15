Semana especial para Fernando Ortiz en Colo Colo. Después del largo receso del fútbol chileno, los albos por fin vuelven a la cancha este domingo 19 de octubre para enfrentar a Coquimbo Unido. Y, mientras prepara ese partido, el DT vivió un momento más que especial en el Monumental.

Este martes, el entrenador argentino fue parte de la “Arellanización” que hace el CSD Colo Colo, una instancia en donde los recién llegados a la institución pueden conocer más del club que fundó David Arellano.

Más tarde, el DT dio sus impresiones. “Estoy sorprendido. Si bien vivimos y jugamos a este deporte, escuchar una vez más la historia de cómo se originó esta institución es muy bonito. Estoy muy orgulloso de pertenecer y que la gente esté muy identificada”, mencionó a los medios de comunicación.

“Es algo muy bonito como se originó todo, la sabiduría de David al momento de encontrar algo en otros países, el fallecimiento en España, donde el jugador muere en el campo de juego, también la historia de fundar la institución… Invito a todos a participar de este tour”, dijo el DT.

Fernando Ortiz pasó por la “Arellanización” en el Monumental | CSD Colo Colo

ver también Mosa revela la principal mejoría de Colo Colo con el Tano Ortiz: “Se ven más relajados y…”

Fernando Ortiz vive Arellanización en Colo Colo

“Estamos en el Centenario donde los logros deportivos no fueron alcanzados, pero lo importante es la historia del club. Hoy, las chicas están posicionando al club donde tiene que estar, en lugares finales de competencia. Hay tranquilidad porque el club siempre apuesta a lograr cosas deportivas. Ojalá el día de mañana podamos hablar de otro logro deportivo“, señaló Fernando Ortiz.

Publicidad

Publicidad

Por su lado, Edmundo Valladares, presidente del CSD Colo Colo, destacó: “Quedó muy agradecido de la historia de Colo Colo, orgullosamente podemos decir que es una historia muy linda y muy rica, que tiene mucho hito relevante y disfrutaron mucho, pudieron conocer mucho más en detalle acerca de cosas relevantes de nuestra historia, muy participativos“.