En la interna de Colo Colo tienen confianza en lograr una mejoría bajo la tutela de Fernando Ortiz, quien afina detalles para la complicadísima visita a Coquimbo Unido. El Tano se hizo cargo del plantel estelar de los albos luego de un breve interinato de Hugo González y Luis Pérez.

Ortiz aceptó revisar su contrato a fines de diciembre, una cuestión que lo desmarcó de inmediato de su antecesor, Jorge Almirón. Y mientras avanza su estadía en Pedrero, recibió un importante respaldo dirigencial: el del presidente de Blanco y Negro.

Aníbal Mosa sacó la voz para referirse a la labor del ex DT del Santos Laguna de México, donde tuvo números funestos. “Tengo muy buena impresión de Ortiz. He tenido la opción de ver sus entrenamientos, hablar con él en privado y escucharlo”, expuso el empresario en Cooperativa Deportes.

Fernando Ortiz ha despertado mucha esperanza en la dirigencia alba. (Andres Pina/Photosport).

“Es gente dedicada y profesional. Ese tipo de profesionales, tal como la Tati (Silveira), cuando logran llevar una idea de juego, de disciplina y convivencia, tiene buen pronóstico cómo va a terminar”, fue la comparación que hizo el puertomontino.

Trazó un paralelo con Tatiele Silveira, la brasileña que dirige a Colo Colo Femenino y tiene a su plantel en la semifinal de la Copa Libertadores, instancia donde chocará ante Deportivo Cali de Colombia. Ortiz tendrá su primer gran desafío, pues ya celebró la victoria ante Deportes Iquique, colista de la tabla.

Mosa vislumbra una gran mejoría en Colo Colo con Fernando Ortiz

Que Colo Colo apostara por Fernando Ortiz fue una sorpresa y poco a poco, paulatinamente, el DT argentino de 47 años da muestras de mejoría al plantel que recibió. Muy golpeado por un terrible centenario y por los estrepitosos fracasos en la Copa Libertadores y la Copa Chile.

“Tiene conocimientos, las ganas así es que estoy bastante contento. También se aprecia un ambiente diferente en el camarín con los hombres. Con la llegada de Fernando se descomprimió, se ven más relajados, sueltos y más contentos”, manifestó Aníbal Mosa.

Aníbal Mosa tiene plena confianza en el trabajo del Tano Ortiz. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Añadió que “con una buena parada del DT, sobre el rival, todo da sus frutos. Estoy optimista con lo que está haciendo junto a su cuerpo técnico”. Un respaldo irrestricto para el ex entrenador del Monterrey y el América de México, donde dirigió al chileno Diego Valdés.