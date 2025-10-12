Colo Colo se instaló en la semifinal de la Copa Libertadores Femenina tras vencer por 1-0 a Libertad Limpeño de Paraguay gracias a un solitario gol de Mary Valencia. Una de las jugadoras que Tatiele Silveira alineó en la oncena titular fue Michelle Acevedo.

Y la carrilera derecha evidenció las tremendas exigencias que tienen las albas en el certamen de clubes más deseado de este continente. Por supuesto que celebró la victoria ante el cuadro guaraní que le permitió al cuadro chileno meterse en la ronda de cuatro mejores.

Pero también graficó el amargo sabor de boca que le dejó parte del encuentro. “Se siente emocionante. Creo que es un poco extraña la sensación. No ganamos como nosotras queríamos plantear el partido ni queríamos que se nos diera”, expuso Acevedo, quien llegó al Cacique desde Universidad de Chile. La Michi fue una figura trascendental en este partido.

“En otras circunstancias quizá no metíamos ese gol. Y estaríamos todas tristes. Nos merecemos el triunfo y disfrutar”, expuso la jugadora, quien fue distinguida como la mejor lateral derecha en los Premios FutFem de la temporada 2023. También aprovechó de mostrar su felicidad por volver a ser considerada.

Michelle Acevedo se enorgullece por Colo Colo en la Libertadores Femenina

Colo Colo Femenina jugará la semifinal de la Copa Libertadores Femenina ante Deportivo Cali de Colombia, que se impuso a Sao Paulo de Brasil por 2-0. En ese contexto, la alba Michelle Acevedo festejó haber sido considerada nuevamente por su directora técnica.

“Se notó que tenía muchas ganas de jugar el partido anterior. Verlo desde las gradas fue lo más triste que me pudo haber pasado”, aseguró Acevedo con evidente congoja. Pero esa decepción quedó en el pasado. Ahora hay que sonreír por este logro.

Y afinar detalles para jugar frente a las caleñas. “Tenía muchas ganas de jugar, de meternos a las semifinales. Todo eso decía ‘vamos, vamos, vamos’ en la cabeza”, sentenció Michelle Acevedo, quien en noviembre de 2022 se estrenó en la selección chilena adulta.