El dato que pone a Colo Colo como favorito al título en la Copa Libertadores femenina

Colo Colo lleva una campaña perfecta en la Copa Libertadores femenina. Las albas, también punteras invictas del fútbol chileno, superaron la fase de grupos del torneo internacional sin ningún tropiezo, ganándole a Olimpia, Sao Paulo y San Lorenzo para avanzar a los cuartos de final.

El equipo que dirige Tatiele Silveira hizo cuatro goles (todos de Mary Valencia) y mantuvo su valla invicta. Eso le valió clasificar con nueve puntos a la siguiente ronda, donde enfrentará a Libertad de Paraguay este domingo 12.

Lo cierto es que estos números ponen a las albas como las mejores de la presente Copa Libertadores. Colo Colo fue el único equipo que superó sus tres partidos y logró puntaje perfecto en la fase de grupos. Ni Corinthians, vigente campeón y otro favorito al título, lo logró.

Además, el Cacique es uno de los dos equipos que clasificó a la siguiente fase sin recibir goles. Boca Juniors tampoco vio anotaciones en contra, pero, hizo la mitad de goles (2) que el Cacique en la fase grupal. En todo caso, la mejor diferencia de gol la tiene Corinthians (+12), que anotó 13 y recibió uno.

Tatiele Silveira lidera la campaña perfecta de Colo Colo en la Copa Libertadores femenina | Conmebol

Colo Colo mantiene la calma pese al favoritismo

En todo caso, en Colo Colo mantienen la calma. “Estoy muy, muy contenta. Demasiado. Por suerte, no estamos en ninguna nube. Tenemos los pies en la tierra, intentamos ir cada partido. Y bueno, Tati, cuando uno empieza a ilusionarse, te aterriza rapidito“, declaró Yanara Aedo.

“Ha sido uno de los años más trabajados y duros para nosotras, en los entrenamientos y en la preparación física. Nos hemos matado todas. Ver que estamos teniendo resultados es una alegría“, agregó.