Misión cumplida. Colo Colo volvió a sacar la cara por el fútbol chileno y se instaló en los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina tras derrotar por 1-0 a San Lorenzo en Argentina, y quedarse de forma invicta con el Grupo C.

La solitaria anotación de Mary Valencia en el minuto 44, le permite a las dirigidas por la brasileña Tatiele Silveira convertirse en el segundo equipo en la historia del fútbol femenino mundial con más triunfos consecutivos, con 35, y superar la marca de Corinthians en el 2019.

Pese a que tenía en su zona a un favorito para ganar el torneo como São Paulo de Brasil, o a un local como San Lorenzo, Colo Colo supo imponerse sobre sus rivales y ser el único equipo que ganó todos sus juegos en la Libertadores Femenina.

¿Cómo quedó Colo Colo en la Tabla de Posiciones?

Gracias a su destacada participación, las albas se encumbraron en el primer puesto del Grupo C con puntaje ideal de nueve puntos, además de convertir cuatro goles, todos ellos por Mary Valencia y no recibir goles en contra. Perfección total.

Por detrás de Colo Colo quedó São Paulo, quien gracias a su victoria por 1-0 ante Olimpia, con gol en contra de Mariana Pion (50′), llegó a seis puntos y aseguró el segundo puesto de su zona en Libertadores. Cierran la Tabla San Lorenzo con tres y las guaraníes, sin unidades.

El próximo rival de las albas en Copa Libertadores Femenina

Según determinó la Conmebol en su sorteo, quien acabara en el primer puesto del Grupo C se enfrentará en cuartos de final al segundo puesto del Grupo D, lugar que no logró tomar Universidad de Chile, quien finalizó colista con dos puntos.

La ganadora de la zona fue Deportivo Cali de Colombia, quien acabó con siete unidades, por detrás apareció Libertad Limpeño de Paraguay, que gracias a sumar tres empates terminó segunda y superó a Nacional que llegó a dos.

¿Cuándo se enfrentarán?

El duelo entre Colo Colo y Libertad por los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina se disputará este domingo 12 de octubre, en horario por confirmar, en el Estadio Florencio Sola de la localidad argentina de Banfield.