Es verdad que todavía no están clasificadas a los cuartos de final en Copa Libertadores Femenina, pero están muy cerca. Por ese motivo, toma mayor magnitud la histórica victoria que Colo Colo logró nada menos que ante São Paulo de Brasil.

Es que la actual campaña del equipo que dirige Tatiele Silveira, no sólo en el certamen continental, sino también en el ámbito local, da derecho para que hinchas y expertos lo pongan como la única alegría alba en la conmemoración de sus 100 años de vida.

Los números son categóricos al respecto. Es el tercer equipo con más victorias en la historia del fútbol femenino con un total de 34 desde la última Libertadores Femenina en Paraguay, cuando cayeron ante Santos por 1-0. De ahí hasta ahora, Colo Colo sigue por su senda triunfal.

Euforia en Colo Colo tras hazaña en Libertadores Femenina

Uno de quienes destacó la actual campaña alba en la temporada es el periodista Rodrigo Herrera, que en su cuenta de X tuvo palabras elogiosas para la entrenadora brasileña del Cacique y destacó el trabajo hecho por sobre su par masculino.

“Clase magistral de Tatiele Silveira. Triunfazo sobre Sao Paulo (1:0) y el pase directo a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina”, escribió el periodista, obviando que matemáticamente todavía no está Colo Colo en la próxima fase.

“Partido trabajado, duro, muy estratégico. Ha crecido mucho Colo Colo. La mayor alegría alba en este Centenario“, puntualizó el comunicador sobre la campaña de la estratega con las albas, donde ya suma un año sin perder partido alguno.

¿Cuándo juegan las albas?

Por la última fecha del Grupo C en Copa Libertadores Femenina, Colo Colo buscará seguir con su histórica racha y meterse en cuartos de final cuando enfrente a San Lorenzo en Morón, este jueves 8 de octubre desde las 20:00 horas.

