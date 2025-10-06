Una auténtica hazaña que puede valer nada. Colo Colo dio el primer gran batacazo de la Copa Libertadores Femenina, tras vencer por la cuenta mínima a uno de los favoritos del torneo, São Paulo de Brasil y quedar como líderes del Grupo C.

Gracias a esta victoria, las albas quedaron como líderes de la zona con seis puntos, dejando a las paulistas en un tercer puesto con tres unidades, lo que daba a entender que habían asegurado su pasaje para los cuartos de final del certamen.

De hecho, las propias cuentas oficiales de Colo Colo y la Conmebol en redes sociales destacaban la clasificación del equipo de Tatiele Silveira a la próxima fase de Libertadores Femenina. Salvo que olvidaron un detalle, que se llama San Lorenzo.

¿Por qué Colo Colo no está clasificado en Libertadores Femenina?

Para resolver esta interrogante, nos tenemos que remitir al reglamento oficial del campeonato, en el sitio oficial de Conmebol, y específicamente al artículo 22, que hace referencia a los criterios de desempate en fase de grupos cuando hay equipos en igualdad de puntos.

El primero de ellos es el enfrentamiento directo entre los equipos, donde si bien Colo Colo superó a São Paulo, una derrota con San Lorenzo le pone en igualdad de condiciones con las brasileñas, pues también superaron a las argentinas.

Ante esa igualdad, entran a tallar los siguientes aspectos:

I. Mayor número de puntos obtenidos en los partidos de la fase preliminar entre los equipos en cuestión.

II. Mayor diferencia de goles en la totalidad de los partidos de la fase preliminar entre los equipos en cuestión. La diferencia de goles se obtiene restando de los goles marcados, los goles recibidos.

III. Mayor cantidad de goles a favor en la totalidad de los partidos de la fase preliminar entre los equipos en cuestión.

Si tras todo lo anterior se mantiene la igualdad, el segundo criterio es el de “mayor diferencia de goles en la totalidad de los partidos del grupo que integranlos equipos que empataron la posición”. Si persiste el empate, viene la “mayor cantidad de goles a favor en la totalidad de los partidos del grupo que integran los equipos que empataron la posición”.

En caso que todo siga igual, los últimos criterios a revisar son menor cantidad de tarjetas rojas y de amarillas, en ese orden. Y ya como último recurso, la Conmebol realizará un sorteo entre los involucrados para dirimir la contienda.

¿Cómo está la Tabla de Posiciones?