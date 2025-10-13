“Su foco debe ser Colo Colo”: Aníbal Mosa le raya la cancha a Arturo Vidal por la Kings League

Una nueva polémica enfrenta Colo Colo en el año del centenario. Esto debido a la decisión de Arturo Vidal de disputar la Kings League. El popular torneo que comanda Ibai Llanos y Gerard Piqué, contará con el Bicampeón de América en su edición 2026.

Vidal será parte del equipo nacional y compartirá la dirección junto con Shelao. Sin embargo, este torneo que será en estilo Mundial de fútbol, se realizará en los inicios del próximo año. Por lo que toparía con la pretemporada alba y hasta una posible disputa de torneos internacionales.

Tema no menor, ya que en Colo Colo ese es el principal anhelo. Por lo mismo, Aníbal Mosa salió al paso de la decisión de Vidal y decidió rayarle la cancha de inmediato.

“Me enteré ayer de esta noticia. No lo he conversado con él, no tengo confirmación de cómo funciona esta cuestión. Pero él tiene un contrato en Colo Colo, su foco debe ser Colo Colo, si esto interfiere en pretemporada o entrenamiento, o cualquier cosa, deberá dejarlo a un lado. No son compatibles ambas cosas”, recalcó el mandamás de ByN al ser consultado por Radio Cooperativa.

¿Hasta cuándo tiene contrato Arturo Vidal en Colo Colo?

Según Aníbal Mosa, el futbolista Arturo Vidal ya renovó su contrato hasta finales del 2026 por los minutos que cumplió en está temporada. Por lo mismo, se le pidió al volante respetar su vínculo y poner como prioridad a Colo Colo.

A Mosa no le cayó nada de bien la decisión de Vidal de disputar Mundial en el extranjero y en plena pretemporada de Colo Colo

“Estas cosas van por carriles separados. Se respeta el contrato, sea bueno, malo o regular, sea la administración que lo haya firmado. Saben que llegan a una institución donde se respeta el contrato, nos atenemos a eso”, expresó el empresario.

“Arturo tiene su corazón colocolino y le incomodaría seguir si no clasificamos a torneo internacional, pero confío en que seguirá siendo jugador de Colo Colo y clasificaremos a torneo internacional”, sentenció. Por lo que ahora resta conocer la versión de Vidal para explicar cuál será su aporte en el torneo.