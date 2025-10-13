Mediático como suele ser, Arturo Vidal se aventura en nuevas aguas a nivel futbolístico. En esta ocasión, el volante de Colo Colo fue presentado junto con Shelao para un formato novedoso de la Kings League.

Si bien el King está aún con contrato con el Cacique, parece tener la cabeza en otro lado. Ni siquiera se sabe, aún, si continuará en Colo Colo a final de temporada, pese a que su renovación automática lo permitiría.

Yendo al tema del Mundial, Arturo Vidal será parte de este novedoso torneo, organizado por Gerard Piqué, que se llevará a cabo a inicios de 2026, en Brasil. ¿De qué trata?

ver también Jordhy Thompson le da un giro radical a su carrera: nuevamente cambia de agencia de representantes

El rol de Arturo Vidal en el Mundial de la Kings League

Arturo Vidal no jugará en la Kings League. Ese no es el rol asignado para los “presidentes”, quienes tienen que elegir la conformación del equipo que representará a Chile en el Mundial de Piqué.

La idea es que el King y Shelao sean los responsables de elegir jugadores y cuerpo técnico, además de reaccionar a los partidos de fútbol 7, en sus propias redes sociales, una vez que se esté desarrollando el torneo.

¿Arturo Vidal seguirá en Colo Colo? | Photosport

Publicidad

Publicidad

Chile ya tiene grupo para la competencia y se avizora difícil. Compartirá el A con Marruecos, Países Bajos y Colombia. Los presidentes de estos últimos dos combinados nacionales son, precisamente, Wesley Sneijder y James Rodríguez. En otras selecciones estarán Kaká (Brasil), Robert Lewandowski (Polonia) y Sergio Agüero (Argentina), entre otros.

¿Cuándo se desarrollará este Mundial de la Kings League?

Este torneo tendrá lugar en Brasil entre el 3 y el 17 de enero de 2026, fecha en que Arturo Vidal debería estar en la pretemporada con Colo Colo. ¿Le darán los tiempos? ¿Seguirá en el Cacique? Preguntas aún por vislumbrar.