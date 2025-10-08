La Selección Chilena Sub-20 terminó fuera del Mundial de la categoría. Y, además, lo hizo de forma espantosa. Cayó goleada por 4-1 ante la Selección de México, sin poder hacerle ni cosquillas a los norteamericanos.

Una vez pasada la amargura, ya es hora de buscar a los culpables. Hay muchas aristas que se pueden analizar en el cuestionamiento a la Sub-20. Porque, si bien la cara visible es Nicolás Córdova, hay también otros responsables, como la propia ANFP, el escaso recambio y, por qué no, la gestión de la Adulta, donde un DT pelilargo vació las arcas de La Roja, sin generar resultado alguno.

Pero, muchas veces las críticas son parte del sueldo. Es por eso que ahora se analiza el desempeño del DT de la Sub-20. Nadie lo hizo con menos pelos en la lengua que Arturo Vidal. Ahora es tiempo del King de recibir las críticas.

“Lo ven como un gran ídolo”

En conversación exclusiva con Redgol, Fabián Estay, ex jugador con La Roja en el Mundial de 1998 y de la Sub-20 en la cita planetaria del 87, se refirió a las críticas realizadas por Arturo Vidal en contra de la Selección Chilena Sub-20 y contra Nicolás Córdova. Fue enfático en pedir que cambiara su sintonía.

“Arturo ha caído en ese tipo de situaciones, lamentablemente. Tiene que entender que si da una palabra de aliento para los chicos desde su posición es muy importante“, empezó diciendo, para luego repasar la propia experiencia del King.

“Él jugó un Mundial Sub-20, salieron terceros y también se equivocaba y cometía errores. Porque esta selección no es que no tenga talento, no son malos. Sólo faltó ese golpe de claridad, que lo buscaron, pero no lo encontraron. Es más fácil destruir que ayudar“, agregó.

“Esperemos que se vaya solucionando, porque Arturo es voz autorizada y podría ser más positivo y no irse contra el técnico y los jugadores, que lo ven como un gran ídolo“, cerró Fabián Estay.

Arturo Vidal es bueno para criticar, pero malo para recibir críticas | Photosport

¿Quiénes hicieron los goles en el partido de México y Chile?

Para los mexicanos, marcaron Tahiet Jiménez (26′), Iker Fimbres (67′) y dos veces Hugo Camberos (80′ y 86′). Juan Francisco Rossel descontó, sobre el final, para la Selección Chilena (88′).

