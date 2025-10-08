No fue un buen Mundial y la Selección Chilena Sub-20 terminó fuera de su propia fiesta. Además, de forma espantosa. Cayó goleada por 4-1 ante la Selección de México, en un partido en el que no consiguió mejorar respecto a la fase de grupos.

Ahora, se busca a los culpables del mal rendimiento. Hay muchas aristas para analizar. Porque, si bien la cara visible es Nicolás Córdova, hay también otros responsables, como la propia ANFP, el escaso recambio y, por qué no, la gestión de la Adulta, donde un Tigre vació las arcas de La Roja, sin generar resultado alguno.

Por más que pueda haber opiniones diversas, hay una que debería ser lo más objetiva posible. Se trata de la Inteligencia Artificial, que reveló quién debe ser el mayor culpable de la desazón deportiva de La Rojita.

ver también Jugó un Mundial con la Selección Chilena y ahora analiza a Nico Córdova: “Asumiste un riesgo y tienes que tener autocrítica”

Una IA da su veredicto

Fuimos a tocar la puerta de la Inteligencia Artificial de Microsoft, Copilot, para saber quién creía que era el culpable de la debacle de la Selección Chilena Sub-20. La pregunta fue la siguiente: “Según tú, ¿quién es el principal responsable del fracaso de la Selección Chilena Sub-20 en el Mundial Sub-20?”

“La crítica pública y mediática se centró en la incapacidad del equipo para plasmar una idea clara de juego y en decisiones tácticas y de selección que no funcionaron en partidos claves, lo que convierte al entrenador en el primer señalado por el resultado en el Mundial Sub-20”, comenzó diciendo la IA.

“Sin embargo, Córdova mismo y voces del entorno recuerdan que el problema también tiene raíces más profundas en la dirigencia; la ANFP y su presidente quedaron cuestionados por la elección del cuerpo técnico y por políticas de largo plazo que no han producido renovación ni jugadores en ligas top”, agregó, para finalmente dar su veredicto.

Publicidad

Publicidad

“El principal responsable es el director técnico, Nicolás Córdova. Sin embargo, cualquier cambio sustentable exige intervención de la ANFP y de los clubes para mejorar la formación y el rodaje internacional de los juveniles”, cerró Copilot, que vaya que sabe de fútbol.

Cayó Chile y quedó la grande | Photosport

Tabla comparativa

Antes de desglosar su análisis, la IA de Microsoft también hizo una tabla comparativa, para señalar las múltiples responsabilidades. Puedes revisarla a continuación.

Publicidad

Publicidad