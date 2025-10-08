Horrible despedida de la Selección Chilena del Mundial Sub-20. El cuadro de Nicolás Córdova cayó apabullado por México y terminó dejando más dudas que certezas en el torneo planetario.

Mal planteamiento, fallo en las métricas o nula renovación de jugadores: las explicaciones del fracaso pueden ser muchas. Sin embargo, hay una que sobresale, a la hora de mirar lo que sucede en cancha. Se trata de la falta de definición.

En este caso, Juan Francisco Rossel es el sindicado como uno de los culpables en ese sentido. Su responsabilidad es la de todo delantero, pero no consiguió convencer con goles. Tras el fracaso de la Sub-20, explican el porqué de ello.

Juan Cristóbal Guarello señala las razones de los fallos de Rossel

Típico. En su programa La Hora de King Kong, Juan Cristóbal Guarello habló de la razón por la que Juan Francisco Rossel, delantero de la Universidad Católica, hizo un golazo sobre el final, pero durante el resto del partido, y de los anteriores, no anduvo fino con la definición.

“Una cosa es rematar con presión y otra sin presión. Una cosa es tener la ocasión, el mano a mano, cuando el partido va cero a cero o cuando todavía hay partido, y otra es cuando vas perdiendo cuatro a cero y da lo mismo, porque los mexicanos están pensando en la comida que tienen en un rato más“, comenzó explicando JCG.

“Por eso Rossel, en el mano a mano, cuando valía, se cagó entero. Se le aprieta, se le viene el pánico escénico. Y en la otra te mete un cañonazo espectacular. Esa es la diferencia, la presión y la no presión”, agregó.

México goleó a Chile | Photosport

¿Quiénes hicieron los goles en el partido de México y Chile?

Para los mexicanos, marcaron Tahiet Jiménez (26′), Iker Fimbres (67′) y dos veces Hugo Camberos (80′ y 86′). Juan Francisco Rossel descontó, sobre el final, para la Selección Chilena (88′).