Hubo un tiempo en que un cruce con Brasil en el Mundial significaba grandes chances de quedar eliminado. Chile lo sufrió en tres mundiales, por lo que no estamos ajenos a esa aseveración.

Sin embargo, las cosas han cambiado. Ahora, Brasil terminó quinto de las Eliminatorias, perdiendo ante Bolivia en El Alto y permitiendo que Venezuela quedase fuera del Mundial. Ya no dan tanto miedo.

A esto, se agrega lo que pasa en las menores. Esta vez, Brasil Sub-20 fue la que se quedó fuera del Mundial de la categoría, tras perder ante España, en el Grupo de la Muerte. Es primera vez en la historia que les pasa esto. Increíble.

Un gato que cambió el rumbo de la historia

El 7 de diciembre de 2022 quizás sea una fecha más para muchos. Incluso, para los que siguen a la Selección de Brasil. No obstante, allí ocurrió un hecho que muchos han comenzado a llamar una maldición. En plena conferencia de prensa, en la previa del duelo ante Croacia por los cuartos de final del Mundial de Qatar, apareció un gato. El jefe de prensa no halló nada mejor que echarlo bruscamente. Y el caos se desató.

La maldición del gato, ya le llaman. A partir de allí, no solamente Brasil quedó fuera del Mundial por penales ante los croatas, sino que se desató una especie de efecto mariposa que ha tenido a los brasileños en un pasaje infame de su historia futbolera.

Por mencionar sólo algunos de los sucesos, además de los de la últimas Eliminatorias y los del Mundial Sub-20, podemos enumerar: la eliminación de los Juegos Olímpicos (por primera vez en 20 años), la derrota en penales ante Uruguay en la Copa América, la estrepitosa caída por 6-0 ante Argentina en el Sudamericano y el constante desfile de técnicos, por mencionar sólo algunas. El gato hace de las suyas.

El inicio de "la maldición del gato": Brasil fuera del Mundial 2022 por penales ante Croacia

¿Cuáles son todas las situaciones que aseguran que caen dentro de “la maldición del gato”?

Fue un usuario de la red social X el que compiló todas las situaciones por las que ha pasado la Selección Brasileña desde que echaron a un gato de manera brusca (por no decir idiota) de una conferencia de prensa. Gol Garra las señaló en detalle.

