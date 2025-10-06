Están en las semifinales de la Copa Sudamericana, peleando por meterse en una hipotética final ante la Universidad de Chile o Lanús. Sin embargo, al Atlético Mineiro le va mal en el Brasileirao.

A cuatro puntos de la zona de descenso, con un camarín que parece destrozado y con una derrota dolorosísima a cuestas, el Galo no sale a flote. Este fin de semana fue una muestra de ello.

Mineiro cayó por 3-0 ante el Fluminense, precisamente el equipo que había quedado fuera de la Sudamericana a manos de Lanús. Esto desató la furia de algunos jugadores. Una rabieta quedó grabada para todo el mundo.

Acapara portadas

Es mucho más que un montón de músculos corriendo. Hulk es un jugador que tuvo un pasado europeo y en la Selección Brasileña. Desde el 2021, no obstante, volvió al Brasileirao, donde viste los colores del Atlético Mineiro.

Allí compartió camarín con Eduardo Vargas durante cuatro temporadas, logrando un título nacional, una Copa Brasil y una Supercopa de aquel país. Pese a ese nutrido número de trofeos, lo que lo llevó a las portadas de las revistas terminó siendo extrafutbolístico.

Resulta que el nacido en Campina Grande no solamente engañó a su esposa, sino que lo hizo con la sobrina de ésta. Peor aún: se casó con ella, una vez que se separó. Esto le valió aparecer en todos los medios, deportivos y no.

No se aguantó la rabia y se transformó en el Increíble Hulk

Sin embargo, este fin de semana hizo noticia por otra razón. Hulk no aguantó la deshonra en el partido entre el Mineiro y Fluminense y terminó, simplemente, agarrándose con un compañero de equipo.

Se trata de Junior Alonso, quien le reclamó por la actitud cabizbaja con la que estaba jugando en medio del duelo ante el Flu. Se gritaron en plena cancha. Los ánimos están caldeados en un posible rival de la U.

