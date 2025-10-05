Resurrección del tocopillano. Alexis Sánchez está teniendo un renacer, a sus 36 años, en el fútbol español. Vistiendo la camiseta del Sevilla, el chileno volvió a anotar, en el trascendental partido ante el Barcelona por La Liga.

Fue el inicio de la cuenta a favor de los sevillanos. Un penal le dio la oportunidad a Alexis Sánchez de abrir el marcador y, evidentemente, el tocopillano no desperdició el momento. Así, sumó su segundo tanto en el cuadro nervionense.

Se confirma el buen momento de Alexis. Pero, no solamente eso. Además, le marcó al equipo cuya camiseta vistió entre 2011 y 2014. Ante el Barcelona, el Maravilla no se aguantó y celebró con todo. Aunque, después, pidió disculpas.

Le celebra hasta los gases: polola de Alexis feliz

Alexandra Litvinova es rusa, tiene 25 años y trabaja de modelo. Pero, si es reconocida en nuestro país no es por su belleza o su profesionalismo. Lo que la hace brillar en las búsquedas de Chile es su actual relación con Alexis Sánchez, con quien espera un hijo.

Es por eso que la modelo rusa sigue paso tras paso del Maravilla. En esta ocasión, celebró con todo el gol del tocopillano en el duelo entre el Sevilla y el Barcelona. “¡Qué día tan feliz!”, puso en su cuenta de Instagram, en clara referencia al gol del chileno.

Cabe destacar que Alexis y Alexandra se conocieron cuando el Maravilla jugaba en el Udinese, ya que la rusa está radicada desde hace un tiempo en Italia. En agosto de este año se supo que sería la madre del primer hijo del Maravilla.

El gol de Alexis ante el Barcelona | Getty Images

