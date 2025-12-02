Es tendencia:
Barcelona vs. Atlético de Madrid: Horario y dónde ver EN VIVO y ONLINE la Liga de España

Tanto el Barça como el conjunto rojiblanco afrontan el partido después de ganar en sus compromisos del fin de semana

Por Franccesca Arnechino

Ambos equipos se enfrentan por la fecha 19 de La Liga Española.
© Getty ImagesAmbos equipos se enfrentan por la fecha 19 de La Liga Española.

El Barcelona será anfitrión del Atlético de Madrid en el Camp Nou en el marco de la jornada 19 de LaLiga. El equipo culé llega en la parte de la tabla con 34 puntos, seguido del Real Madrid, Villarreal y el propio Atlético.

Tanto el Barça como el conjunto rojiblanco llegan a este partido tras ganar el fin de semana: los catalanes superaron al Alavés, mientras que los dirigidos por Simeone vencieron al Real Oviedo.

Barcelona vs. Atlético de Madrid: Horario y dónde ver EN VIVO y ONLINE

El partido entre Barcelona vs. Atlético de Madrid se juega este martes 2 de diciembre desde las 17:00 hrs. en el Spotifu Camp Nou, por la jornada 19 de la Liga de España.

Este partido entre el Barça y Colchoneros, será transmitido por televisión en Chile, en la señal de DSports (610 y 1610), emisora que también transmitirá este partido de manera online por DGO y por streaming, a través de la plataforma Amazon Prime Video, para usuarios previamente suscritos a la plataforma.

Tabla de posiciones de la Liga de España

