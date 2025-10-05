Después de pasos ingratos por el Inter de Milán y Udinese, Alexis Sánchez parece haber encontrado de nuevo su lugar en el mundo. El delantero renace en el Sevilla, donde viene de anotarle nada más ni nada menos que al Barcelona en la fecha 8 de La Liga.

Este domingo, el Niño Maravilla fue titular frente a su exequipo y cómo respondió: a los 13′, anotó de penal para el 1-0 del Sevilla. Más tarde, goles de Isaac Romero, José Ángel Carmona y Akor Adams, y una solitaria respuesta de Marcus Rashford, dejaron el partido en un triunfo por 4-1.

En España, nadie quedó ajeno al tema. Marca escribió: “Alexis marca su primer gol ante Barcelona”. “A pesar de que al principio fue Lucien Agoumé quien agarró la pelota, el encargado del lanzamiento fue finalmente Alexis, muy motivado desde el principio del choque”, destacaron.

El Desmarque, por su lado, redactó: “El Sevilla salió con las ideas muy claras desde el inicio y desconectó a un Barcelona que no sabía por dónde le venían. Y después de avisar en dos ocasiones, llegó el primero de los hispalenses. Alexis Sánchez aprovechó el polémico penalti de Araújo a Isaac Romero, anotando a su ex equipo y adelantando a los suyos en el minuto 13. Un tanto con celebración incluida y el primero del chileno frente a sus nuevos aficionados”.

Además, El Desmarque evaluó a Alexis Sánchez entre los mejores del partido, dándole nota 9. “Responsabilidad a la hora de tirar un penalti y lanzamiento impecable. No dudó en celebrarlo pese a ser ante su exquipo. Otro partido en el que acumula más de 90 minutos. La grada se rindió a él. Le está dando tanto al Sevilla“, escribieron.

Por su lado, el chileno destacó: “Me dijeron que hace 10 años no se ganaba acá, es mucho tiempo. En el fútbol pasan estas cosas. Más con Sevilla. Me saco el sombrero con mis compañeros. Si era un momento, era hoy. Llevo un mes acá, estoy acostumbrado a romper récord en todos los clubes que he estado“.

“Miraba como celebraba la gente y mis compañeros. Fue muy lindo. Me senté en un momento para mirar ese lindo momento en el estadio. Fue un día hermoso. El ambiente que se vivió fue único. La gente de Sevilla te hace sentir la pasión por la camiseta“, declaró.