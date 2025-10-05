Es tendencia:
¡Clase y estilo! Alexis Sánchez se hace gigante en Sevilla y le marca un gol a FC Barcelona

El delantero chileno sigue demostrando que el líder futbolístico del elenco andaluz y le anotó a su ex equipo.

Por Carlos Silva Rojas

Alexis Sánchez demuestra que vive un gran estado de forma con la camiseta de Sevilla y anotó la apertura de la cuenta ante FC Barcelona por la Liga de España.

El entrenador de los andaluces, Matías Almeyda, se la jugó por mantener al Niño Maravilla en el once titular, al igual que a Gabriel Suazo, y el Niño Maravilla respondió de inmediato.

A los 11 minutos el delantero Isaac Romero se enredó con el defensor Ronald Araujo en el área y el juez Muñiz Ruiz no cobró nada, pero luego fue a mirar la jugada al VAR y decidió que era penal.

La pelota la tomó el Niño Maravilla, quien no dudó en ningún minuto y con un derechazo cruzado batió la resistencia del polaco Wojciech Szczęsny.

Alexis Sánchez demuestra que está en un nivel alto, le marca a su ex equipo y anota su segundo gol con la camiseta de Sevilla.

El gol de Alexis Sánchez contra Barcelona

