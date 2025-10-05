Es tendencia:
La Liga

Iván Zamorano cuenta detalles íntimos de Alexis Sánchez en Sevilla: “En las conversaciones…”

El ex delantero, que también jugó en el elenco andaluz, habló del momento que vive el Niño Maravilla en España.

Por Carlos Silva Rojas

Alexis Sánchez vive un buen momento en Sevilla.
Alexis Sánchez vive un buen momento en Sevilla.

Su lugar en el mundo. Eso parece haber encontrado Alexis Sánchez, quien dejó su mala temporada en Udinese para ser importante y titular en Sevilla.

El Niño Maravilla le tapó la boca a los críticos andaluces, que cuestionaron su fichaje, y a punta de buenas actuaciones está sumando elogios en el cuadro de Nervión.

Tan bueno es el momento de Alexis, que junto a Gabriel Suazo, son titulares en el importante partido ante FC Barcelona de este domingo por la Liga de España.

Iván Zamorano está feliz por el momento de Alexis en Sevilla

Una voz autorizada para hablar de Sevilla y de Alexis Sánchez es Iván Zamorano, quien en diálogo con T13 analizó el momento del delantero chileno en la escuadra de Nervión.

“Está en un momento muy importante de su carrera. Cuando uno llega a un momento tan importante de madurez y experiencia, hay que aprovecharlo al máximo. En las conversaciones que he tenido con la gente del Sevilla dicen que están felices con lo que está demostrando“, dijo el ex goleador caído del cielo.

Iván Zamorano habló de Alexis Sánchez.

Iván Zamorano habló de Alexis Sánchez. (Photo by Mireya Acierto/Getty Images)

“Creo que ha sido un aporte importantísimo en los primeros partidos, no solo en la cancha, sino que afuera, con su madurez. Ha aportado mucho en la sabiduría para los jóvenes del Sevilla. Creo que está viviendo una segunda juventud Alexis, y ojalá que esa segunda juventud pueda permitirle seguir rindiendo al máximo, porque el Sevilla lo necesita bastante“, agregó.

Para cerrar, Zamorano indicó que “en Andalucía es raro no verlo feliz, porque el carácter de la gente de Sevilla le hace que esté feliz. La gente en Sevilla está muy contenta con él”.

