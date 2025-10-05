Esta vez parece que vuelve para quedarse un rato. Alexis Sánchez está teniendo un renacer, a sus 36 años, en el fútbol español. Vistiendo la camiseta del Sevilla, el chileno anotó su segundo tanto, en el trascendental partido ante el Barcelona.

Terminó en goleada, pero el tanto del Maravilla fue el inicio de la cuenta a favor de los sevillanos. Un penal le dio la oportunidad a Alexis Sánchez de abrir el marcador y, evidentemente, el tocopillano no desperdició el momento.

De esta forma, el chileno confirma su buen momento. Pero, no solamente eso. Además, le marcó al equipo cuya camiseta vistió entre 2011 y 2014. Y para más remate lo celebró con todo, lo que generó un poquito de molestia entre los más termos.

Ovación total a Alexis

La locura es total por el Maravilla. A principio de temporada, se pensaba que se estaba contratando a un viejito, un futbolista al borde del retiro. Tras un puñado de partidos, Alexis Sánchez ha comenzado a callar bocas.

O, quizás, a abrirlas. Porque, en su sustitución durante el partido, a los 90+3′, el Sánchez Pizjuán simplemente se vino abajo. Toda la hinchada del Sevilla ovacionó al chileno al unísono, en un mar de gritos y aplausos.

Matías Almeyda fue el cerebro detrás de la ovación multitudinaria de todo el Sánchez Pizjuán. El DT argentino decidió sacarlo en los últimos momentos del duelo con la intención fija de que recibiera su justo regalo por su actuación. Es que, a los 36 años, Alexis no quiere dejar de hacer historia.

¿Cuántos goles lleva Alexis Sánchez desde su llegada al Sevilla?

Este fue su segundo tanto desde su llegada al club sevillano. Alexis ya había marcado en el triunfo ante el Alavés, en la victoria por 2-1 de los dirigidos por Almeyda.

