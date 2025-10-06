La Selección Chilena Sub-20 clasificó, gracias a las amarillas, a los octavos de final del Mundial que se juega en nuestro país. Con un juego que ha generado bastantes dudas y un técnico al que las críticas no le penetran por ningún lado.

En efecto, Nicolás Córdova apeló a las métricas a la hora de defenderse de las críticas realizadas por el periodismo, tras el magro desempeño de La Rojita. Esto le valió memes, burlas y enojo en redes sociales.

Es que, claro, con un 27,8% de rendimiento en la Sub-20, pareciera que apelar a los números es un engaño mal hecho. Porque, lejos de ser una defensa, resulta en un argumento en contra del propio Nicolás Córdova.

Las “métricas” de la carrera de Nicolás Córdova

A lo largo de toda su carrera, Nicolás Córdova nunca ha pasado del 50% de rendimiento como DT en sus equipos. Esa es una máxima que no puede ser rebatida, considerando que es un dato duro. Una métrica que juega muy en contra del técnico de la Sub-20.

Chile Sub-23 fue su mejor momento. Se trata de la selección que eligió para el Preolímpico, con la que, en cuatro partidos, consiguió dos triunfos y dos derrotas, llegando exactamente al cincuenta por ciento de rendimiento.

Pero, el resto, ni siquiera al 50%. En Universitario consiguió un 49,6% y en Palestino 47,6%, en su mejor momento. Es decir, muy por debajo de lo óptimo. De hecho, en la Sub-20 tiene peor rendimiento del que dejó Ricardo Gareca en la Adulta (31,4%).

Chile ha jugado muy mal en el Mundial Sub-20 | Photosport

A la hora de revisar su rendimiento total a lo largo de su carrera, nos topamos con que ha ganado solamente 60 partidos de 184 jugados. Esto le da un total de un 33% de rendimiento. Pocazo.

¿Cuándo juega la Selección Chilena Sub-20 en el Mundial?

Será el próximo martes 7 de octubre cuando la Selección Chilena se vea las caras con México. El partido está programado para las 16.30 horas de aquel día y se jugará en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.