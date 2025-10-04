Es tendencia:
Mundial Sub 20

Hilarante reacción en vivo de ex seleccionado nacional en el gol de Egipto: “Te lo dije…”

Sucedió en vivo y en directo, mientras los egipcios desarmaban las esperanzas de los dirigidos por Nicolás Córdova.

Por Jose Arias

Un golazo selló el triunfo de Egipto contra Chile.
Con lo justo. Chile se metió en los octavos de final del Mundial Sub-20 gracias a un desempate que tuvo de protagonistas a las amarillas. Así es, una amonestación hizo la diferencia para que los dirigidos por Nicolás Córdova se instalasen en la siguiente ronda del torneo que se juega en nuestro país, por encima de Egipto.

Y si bien el gol de los egipcios fue tardío, no dejó de ser una estaca en el corazón de los hinchas que miraban el encuentro. Con un tanto más, Chile podría haber quedado, incluso, afuera.

En TNT Sports aún no tenían claridad sobre qué significaba eso. Todos Somos Técnicos pasaba en vivo y en directo cuando fue el gol de tiro libre de los Faraones. Las reacciones fueron hilarantes.

Toby Vega no lo podía creer

Estaban en vivo en la transmisión, sin mostrar la cancha. Era extraño, pero era Toby Vega uno de los encargados de ver las acciones en directo. Estaba terminando el partido y fue el gol de Egipto.

Vega no lo podía creer. “Gol, te dije. Golazo. Este gol no elimina a Chile, pero te deja mal, porque perdiste dos partidos”, sentenció el ex jugador y actual panelista de Todos Somos Técnicos.

Egipto marcó un golazo contra Chile | Photosport

Egipto marcó un golazo contra Chile | Photosport

“Qué triste, es muy triste”, decía, a su vez, Manuel De Tezanos, mientras todos miraban la pantalla con el golazo de tiro libre de Omar Khedr. Además, la confusión sobre el clasificado duró, por lo menos diez minutos.

¿Contra quién jugará Chile en los octavos de final del Mundial Sub-20?

La Selección Chilena Sub-20 aún no conoce a su rival en la siguiente ronda. Sin embargo, saldrá entre México, Brasil y España. Los cuates jugarán ante el líder del grupo, Marruecos, mientras que la Canarinha y los peninsulares se medirán entre sí.

