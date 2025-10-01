No fue un resultado que deje conforme a nadie. La Selección Chilena Sub-20 cayó por 2-0 ante su símil de Japón y resignó el primer puesto del Grupo A del Mundial de la categoría. Ahora, el equipo nacional tendrá que concentrarse en Egipto, una escuadra ya eliminada del certamen.

Fue un partido poco afortunado para la Selección Chilena, que tuvo que sufrir el cobro de dos penales en contra. De esta forma, terminó sucumbiendo en un grupo que parecía hecho a la medida del local. Nuevamente, aparecen los fantasmas de la ausencia de renovación en el fútbol nacional.

Sin embargo, hay otro lado preocupante en el Mundial Sub-20 y tiene que ver con la organización. Por lo menos, eso opinó Juan Cristóbal Guarello, quien dio a entender que hay una situación, por lo menos, anómala en los supuestos arreglos en los estadios que hacen de sede del certamen.

Guarello huele cosas raras

En el programa La Hora de King Kong, Juan Cristóbal Guarello puso el grito en el cielo por dos situaciones que le causan serias sospechas. Se trata de la venta de entradas en Talca y del estado en que están los estadios, pese a la supuesta remodelación.

“Se gastaron más de tres mil millones de pesos en remodelación y las obras están incompletas en el Elías Figueroa de Valparaíso. Eso no es todo, los baños del Estadio Nacional no los arreglaron o lo hicieron de forma muy chapucera. Esto puede terminar en un escándalo“, comenzó el comunicador

“Los baños claramente no están en buen estado. Están inundados. Esto va a requerir en algún momento una intervención de la Contraloría, porque había presupuesto para arreglar los baños, estuvieron cerrados y están exactamente igual. Están así desde el Mundial del 62“, agregó.

“Mientras se juegue y esté la Selección, vamos a hablar de fútbol, pero se está desatando paulatinamente un escándalo. Aquí alguien está choreando plata, mal. No puede ser. La ANFP aquí no tiene culpa, porque los estadios no están bajo su control, pero alguien va a tener que dar explicaciones“, lanzó, con palabras duras, el conductor de LHKK.

Guarello alegó por el estado de los estadios que reciben el Mundial Sub-20 | Photosport

Todo vendido

“Es muy pronto para dar un diagnóstico en lo futbolístico, pero en lo organizacional, ojo, cuidado con los bañitos. Y con las tribunas vacías. Porque está todo vendido y no hay nadie en el estadio. Cuidado con esas cosas“, empezó diciendo sobre el otro punto que considera extraño Juan Cristóbal Guarello.

El comunicador replicó las palabras de un espectador, que le había hecho llegar la inquietud de que, pese a estar todo vendido en un sector del Fiscal de Talca, al ir al partido, no había nadie.

“Me dicen que en Talca está todo vendido en la Tribuna Pacífico, pero no había nadie. ¿Cómo así? Hay algo raro“, cerró Juan Cristóbal Guarello.