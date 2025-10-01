Pobre presentación de la Selección Chilena Sub-20 en el segundo partido del Grupo A del Mundial de la categoría. Ante Japón, las falencias mostradas en el debut se vieron amplificadas por dos penales cobrados.

Este resultado parece bajar las expectativas de los que creían que la localía le permitiría a la Selección Chilena Sub-20 avanzar varias rondas en el Mundial. Ahora, ante Egipto, La Rojita se juega el paso a octavos de final.

¿Qué le sirve a La Rojita? Un triunfo le asegura el paso, sin importar lo que pase entre Japón y Nueva Zelanda. Pero, un triunfo del conjunto kiwi podría incluso relegar a los dirigidos por Nicolás Córdova al tercer lugar del grupo, lo que implicaría un hipotético rival más fuerte en octavos.

Sin estrellas: la opinión de Juan Cristóbal Guarello

Juan Cristóbal Guarello tiene un argumento claro para decir por qué la selección de Nico Córdova no tendrá éxito. Se trata de la falta de figuras, ausencia que no ha sucedido en el pasado.

“¿Qué jugador tiene pasta en esta Selección? No hay. El material es poco, menguante y no es excepcional. Díganme un jugador de la Sub-20 que sea crack”, comentó el periodista, para luego, analizar una Rojita pasada, del 2017, donde incluso en un mal momento había figuras.

“Estaba Jeisson Vargas y todos decían que iba a ser crack. Ahora, que él se haya ido por el copete, por el carrete, por las quitas de drogas o los ajustes de cuenta, eso es otra cosa. Potencialmente, podía llegar”, señaló Guarello, recordando al ex jugador de la Universidad Católica, que hoy milita en Deportes La Serena y que tuvo una seria mella en su rendimiento, tras ser denunciado por violencia intrafamiliar.

¿Cuándo juega la Selección de Chile Sub-20 ante Egipto?

Este duelo se disputará el viernes 3 de octubre, a las 20.00 horas, en el Estadio Nacional. Un empate mete a Chile en octavos, pero un triunfo permite un mejor posicionamiento en el grupo y, por ende, un rival más accesible, aparentemente, en octavos de final.