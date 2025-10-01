Ya era un mal presagio que la Selección Chilena quedase última de las Eliminatorias al Mundial 2026. Pero, a veces, las realidades de los juveniles y la Adulta son dispares. En cuando a la Sub-20 de Nicolás Córdova, parece seguir con la herencia de sus predecesores.

Es que, tras la derrota ante Japón, es poco lo que queda por ilusionarse con el cuadro nacional. Sobre todo, considerando que tampoco se han mostrado grandes pasajes en los dos primeros duelos.

Si el desempeño de la Selección Chilena ya es magro por sí solo, a eso hay que sumarle que hay una estadística que ha jugado en contra de los intereses de los dirigidos por Nico Córdova. Además, es algo histórico.

ver también Guarello recuerda a un crack de la Sub 20 que se perdió: “Que se haya ido por el copete, por la quita de drogas…”

Inédito con un local: las cifras que hacen sufrir a la Selección Chilena Sub-20

En el primer partido, ante Nueva Zelanda, Chile estaba dominando y, de repente, todo se puso cuesta arriba. Un penal sancionado, y ratificado por el VAR, terminó dándole una esperanza al combinado kiwi. Fue similar lo que pasó ante Japón, aunque esta vez significó la derrota.

Tres penales en total, una cifra inédita para una selección anfitriona. Nunca en toda la historia de un Mundial Sub-20 había sucedido que a un local le cobrasen más de una pena máxima, tal como ratificó Luis Reyes, periodista y estadístico. Vaya momento para que esta sea la primera vez.

Ninguno de los tres goles que le han convertido a Nico Córdova, por lo tanto, provienen de una jugada colectiva. Esto hace que el principal ajuste tenga que ser con el nerviosismo dentro del área. Un tema defensivo que el DT de la Selección Chilena Sub-20 lleva un buen rato sin resolver.

Publicidad

Publicidad

Nico Córdova no supo que hacer con sus pupilos | Photosport

¿Cuándo juega la Selección de Chile Sub-20 ante Egipto?

Este duelo se disputará el viernes 3 de octubre, a las 20.00 horas, en el Estadio Nacional. Un empate mete a Chile en octavos, pero un triunfo permite un mejor posicionamiento en el grupo y, por ende, un rival más accesible, aparentemente, en octavos de final.