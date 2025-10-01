Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mundial Sub 20

El público abandonó antes del final: la triste imagen que hubo en el Nacional en el Chile-Japón

La selección chilena terminó jugando en un estadio que tuvo muchos vacíos luego del segundo gol del elenco japonés.

Por Felipe Escobillana

La selección chilena Sub 20 fue abandonada por la gente en el final del partido
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTLa selección chilena Sub 20 fue abandonada por la gente en el final del partido

La selección chilena Sub 20 cayó 2-0 ante Japón en el Estadio Nacional. El público nacional, a pesar del mal momento que atraviesa la industria, llegó en masa a apoyar al elenco que dirige Nicolás Córdova en el Mundial.

Más de 42 mil personas se anunciaron oficialmente. Eso sí, no todos se quedaron a ver el final del encuentro, pues antes de que concluyera se dio una imagen en el recinto que refleja la desesperanza del hincha.

Esto porque mucha gente abandonó el partido luego del 2-0 del elenco nipón. De un estadio lleno se pasó a ver muchos asientos vacíos, pues no había ninguna ilusión de poder hacerle daño a los asiáticos.

La imagen de un Nacional con mucha gente que se fue tras el 2-0 de Japón

La imagen de un Nacional con mucha gente que se fue tras el 2-0 de Japón

Un aliento frío del público hacia Chile

El público, además, pocas veces se hizo sentir. Solamente cuando el meta Sebastián Mella contuvo el penal hubo euforia, pero faltó que fuera más protagonista en la jornada.

Un grupo de hinchas intentó animar al equipo desde la galería norte, pero era muy tibio el aliento y no lograron contagiar al resto de los fanáticos, que rara vez entonó un “vamos chilenos”.

Publicidad
La crítica más dura de Nicolás Córdova tras la derrota de la Roja: “En el área…”

ver también

La crítica más dura de Nicolás Córdova tras la derrota de la Roja: “En el área…”

De todas maneras este viernes, contra Egipto, se espera que pueda cambiar esta actitud del público. Se tratará de un partido definitorio, en el que la Roja no puede perder para avanzar.

Un empate los instalará, aunque sea como mejor tercero, seguramente en los octavos de final a la espera de otros resultados. Por eso será importante que la localía se haga sentir hasta el final ante los africanos.

Lee también
A la Roja le conviene clasificar como mejor tercero en vez de segundo
Selección Chilena

A la Roja le conviene clasificar como mejor tercero en vez de segundo

Se ganó gracioso apodo en la U y ahora recuerda al Chelo y a Charles
U de Chile

Se ganó gracioso apodo en la U y ahora recuerda al Chelo y a Charles

El particular cambio que asombra en la transmisión del Mundial Sub 20 en Chile
Selección Chilena

El particular cambio que asombra en la transmisión del Mundial Sub 20 en Chile

Ex goleador de Colo Colo es detenido otra vez por agredir a pareja
Chile

Ex goleador de Colo Colo es detenido otra vez por agredir a pareja

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo