La selección chilena Sub 20 cayó 2-0 ante Japón en el Estadio Nacional. El público nacional, a pesar del mal momento que atraviesa la industria, llegó en masa a apoyar al elenco que dirige Nicolás Córdova en el Mundial.

Más de 42 mil personas se anunciaron oficialmente. Eso sí, no todos se quedaron a ver el final del encuentro, pues antes de que concluyera se dio una imagen en el recinto que refleja la desesperanza del hincha.

Esto porque mucha gente abandonó el partido luego del 2-0 del elenco nipón. De un estadio lleno se pasó a ver muchos asientos vacíos, pues no había ninguna ilusión de poder hacerle daño a los asiáticos.

La imagen de un Nacional con mucha gente que se fue tras el 2-0 de Japón

Un aliento frío del público hacia Chile

El público, además, pocas veces se hizo sentir. Solamente cuando el meta Sebastián Mella contuvo el penal hubo euforia, pero faltó que fuera más protagonista en la jornada.

Un grupo de hinchas intentó animar al equipo desde la galería norte, pero era muy tibio el aliento y no lograron contagiar al resto de los fanáticos, que rara vez entonó un “vamos chilenos”.

Publicidad

Publicidad

ver también La crítica más dura de Nicolás Córdova tras la derrota de la Roja: “En el área…”

De todas maneras este viernes, contra Egipto, se espera que pueda cambiar esta actitud del público. Se tratará de un partido definitorio, en el que la Roja no puede perder para avanzar.

Un empate los instalará, aunque sea como mejor tercero, seguramente en los octavos de final a la espera de otros resultados. Por eso será importante que la localía se haga sentir hasta el final ante los africanos.