La Roja no pudo y cayó frente a Japón en su segundo desafío en el Mundial Sub 20. En un Estadio Nacional lleno, el equipo nacional se inclinó por 2-0 frente a los nipones, complicando su clasificación a los octavos de final del torneo.

Uno de los grandes problemas que mostró Chile, pese a la posesión de la pelota, fue la inseguridad frente al arco. En ese sentido, las miradas se posan sobre Juan Francisco Rossel, el 9 que jugó contra Japón y que mostró demasiadas dudas en la definición.

Esto es algo de lo que Nicolás Córdova fue crítico. “El partido estuvo bastante parejo, ellos tuvieron quizás alguna ocasión más, sobre todo en las contras. Fuimos muy imprecisos dentro del área, superimprecisos. Generalmente, esas situaciones Pancho las hace“, dijo.

“Sabíamos que sería un rival muy complejo y creo que el equipo estuvo a la altura, se compitió de principio a final, por ratos tuvimos la pelota e hicimos el juego. Lamentablemente, ellos concretaron. Con dos penales se hace mucho más difícil. Al final, en el segundo error nos hicieron el 2-0 y ahí nos costó mucho más, estábamos con menos fuerzas y menos luces”, relató.

“Ellos son muy certeros, un equipo que sabíamos que sería complejo y rápido. Tuvimos el balón, con un poco menos de profundidad, pero fue un partido parejo, buen jugado por ambos, ellos se llevan la victoria con estas dos situaciones que se generaron”, agregó Nicolás Córdova.

Ahora, la Roja define la clasificación en la tercera fecha, donde enfrentará a Egipto este viernes 3 de octubre. Un triunfo sentenciaría el paso de Chile a los octavos de final, siempre y cuando Nueva Zelanda, que juega con Japón en simultáneo, no supere a los nipones por una mejor diferencia de gol.