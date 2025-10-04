No es para estar muy orgullosos. Chile se metió en los octavos de final del Mundial Sub-20 gracias a un desempate que tuvo de protagonista a las amarillas. Así es, una amonestación hizo la diferencia para que los dirigidos por Nicolás Córdova se instalasen en la siguiente ronda del torneo que se juega en nuestro país.

Esto se debe a que, tras la última fecha, tres equipos del Grupo A estaban con la misma cantidad de puntos. Se trata de Chile, Egipto y Nueva Zelanda. Todos, además, tenían la misma diferencia y los mismos goles marcados entre sí, la primera de las características para desempatar.

La siguiente regla de desempate era la diferencia de goles y la cantidad de goles. En el primero de estos parámetros, una selección quedaba rezagada, Nueva Zelanda, que tenía -3, tras caer por 3-0 ante Japón. ¿Cómo se definía entre Chile y Egipto?

Pillina tarjeta amarilla sobre el final y otra que decidió todo

Pues bien, el siguiente factor de desempate era el fair play. Para ello, ambos equipos tenían que contar sus tarjetas. Los pequeños faraones tenían ventaja antes del encuentro con Chile, pero en el transcurso del partido sumaron un total de cinco cartulinas amarillas.

Sin embargo, la que desequilibró a favor de Chile la balanza fue una muy tardía y que podría generar más de una teoría conspirativa. Se trata de la amarilla recibida por Mohab Samy, en el minuto 10′ de descuento. Para no especular tanto, hay que resaltar que, en paralelo, Mario Sandoval también recibió una.

En realidad, lo que hizo la diferencia fue una amarilla recibida por el árbitro Maurizio Mariani a un asistente del entrenador Osama Nabih, cuando apenas iba media hora de juego. Una amonestación a alguien de la banca terminó resolviendo todo. Una regla que podría, al menos, revisarse.

¿Contra quién jugará Chile en los octavos de final del Mundial Sub-20?

La Selección Chilena Sub-20 aún no conoce a su rival en la siguiente ronda. Sin embargo, saldrá entre México, Brasil y España. Los cuates jugarán ante el líder del grupo, Marruecos, mientras que la Canarinha y los peninsulares se medirán entre sí.