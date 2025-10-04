Si algo no funciona, es lógico que se dispare contra el principal responsable. Es lo que está pasando con Nicolás Córdova en la Selección Chilena Sub-20. El DT es sindicado como uno de los responsables del mal desempeño del cuadro nacional en el Mundial de la categoría.

Más allá de las métricas y todos esos análisis que poco aportan a la situación actual de la Selección Chilena Sub-20, lo cierto es que el Equipo de Todos se metió a los octavos de final por la ventana. Todo fue por una regla de fair play, que permite que los equipos empatados en puntos destraben su parejo rendimiento conforme a las tarjetas amarillas recibidas.

Si el tema de las cartulinas chillonas hubiera pasado en contra de Chile, evidentemente estaríamos todos poniendo el grito en el cielo. No obstante, esta vez benefició a nuestra Selección (una vez que toque) y se pasó con lo mínimo. Esto es sólo una evidencia de la feble labor de Córdova y sus pupilos.

Estalla: Johnny Herrera le baja la persiana a Nicolás Córdova

Todos Somos Técnicos tuvo un análisis posterior al encuentro que enfrentó a Chile y Egipto. Tras la caída del equipo de Nicolás Córdova, uno de los que fue más duro con el técnico fue Johnny Herrera, quien se lanzó en picada contra el técnico.

“Conocí técnicos que trabajaban bien en la semana, tenían cursos aquí y allá, pero eso no te dice nada. Una cosa es el librito y otra es lo que pasa en la cancha“, enfatizó el ex portero.

Nico Córdova y Seba Miranda: los que tomaron las riendas de la Sub-20 | Photosport

“Por currículum no puedes traer a un técnico. A mí me tienes que mostrar con datos concretos y con lo que hiciste para estar en la Selección. Él (Nico Córdova) dirigió la Sub-20 y si no jugábamos de local no clasificábamos al Mundial. Álvarez tiene veinte veces más méritos que Córdova. Quinteros tiene veinte veces más mérito que Córdova”, cerró el ex portero de la Universidad de Chile.

¿Contra quién jugará Chile en los octavos de final del Mundial Sub-20?

La Selección Chilena Sub-20 aún no conoce a su rival en la siguiente ronda. Sin embargo, saldrá entre México, Brasil y España. Los cuates jugarán ante el líder del grupo, Marruecos, mientras que la Canarinha y los peninsulares se medirán entre sí.

