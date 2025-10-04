No es ni siquiera para esbozar una sonrisa. Chile se metió en los octavos de final del Mundial Sub-20, tras caer ante Egipto. Todo gracias a un desempate que tuvo como protagonistas a las amarillas. Una amonestación hizo la diferencia para que los dirigidos por Nicolás Córdova se instalasen en la siguiente ronda del torneo que se juega en nuestro país.

Pero, si bien no se puede celebrar, el desenlace pudo, aún, ser peor. Esto, debido a que Egipto estuvo a nada de ganar por dos goles el encuentro. O, por lo menos, cupo la posibilidad de que eso aconteciera.

Con tres equipos igualados en el segundo lugar, un gol de los Faraones habría sacado a Chile del puesto de clasificación y lo habría relegado al tercer puesto. De ahí, a esperar los mejores clasificados de todos los grupos en aquella posición.

Un silbato salvador

En un mundo paralelo, quizás, pasó. Lo cierto es que el silbatazo final de Maurizio Mariani fue un respiro para los dirigidos de Nicolás Córdova, en el duelo ante Egipto. El árbitro terminó siendo el factor decisivo.

Si bien ya se habían jugado más de los minutos de agregado sumados por el referato, en la última jugada, un córner, Chile pudo empatar ante Egipto. Pero, el centro se fue muy pasado y, en seguida, los africanos comenzaron una rápida contra. El juez no les dio el tiempo, pese a que iban dos contra uno.

El sonido del silbato fue, por ende, de una tranquilidad tremenda. Permitió la clasificación de Chile en el segundo puesto. Pero, no sólo fue esa la acción del árbitro que favoreció al cuadro local. Además, las amarillas que le sumó a la escuadra egipcia permitieron que, por fair play, aseguraran su paso los dirigidos por Nico Córdova. Una vez que nos toque.

¿Contra quién jugará Chile en los octavos de final del Mundial Sub-20?

La Selección Chilena Sub-20 aún no conoce a su rival en la siguiente ronda. Sin embargo, saldrá entre México, Brasil y España. Los cuates jugarán ante el líder del grupo, Marruecos, mientras que la Canarinha y los peninsulares se medirán entre sí.

