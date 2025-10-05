Mientras la Selección Chilena Sub-20 no convence, cruzando la Cordillera vuelven a tener un combinado nacional exitoso. Argentina quedó primera en el Grupo D del Mundial que se juega en nuestro país. Y, obviamente, hubo un toque de soberbia en su último duelo.

Sucedió en el triunfo por la mínima ante Italia. Para ser justos, hay que resaltar que la Selección Argentina ha sido una de las más vilipendiadas por el público chileno. Es como si se hubiera revivido una rivalidad que estaba enterrada.

Argentina consiguió una victoria apretada ante los del país en forma de bota. Lo hicieron con un tanto solitario de Dylan Gorosito, quien dejó en el suelo a varios italianos para, luego, mandarla al fondo de las redes.

Tweet placeholder

ver también Ex seleccionado nacional le perdió toda la fe a la Sub-20: “Se supone que son el recambio, es preocupante”

El momento más humilde de un argentino

Se jugaba el minuto 63 del partido entre Italia y Argentina. El duelo estaba empatado y el técnico Diego Placente decidió darle nuevos aires a su equipo. El trasandino sacó a Alejo Sarco y, en su lugar, entró Ian Subiabre.

En ese momento, todo el Elías Figueroa se puso de acuerdo para pifiar al unísono al jugador que dejaba la cancha. Sarco, jugador del Bayer Leverkusen, no halló nada mejor que imitar la típica pachotada del que ha ganado algo y se empezó a tocar las estrellas de la camiseta… ¡Logradas por la Selección Adulta, no por él!

Publicidad

Publicidad

Golazo de Gorosito en el Mundial Sub-20 | Photosport

“Estaban silbando mucho y me agarró una picazón justo en las tres estrellas. Creo que era la tela, algo me estaba picando“, dijo Alejo Sarco una vez terminado el partido.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo juega la Selección Chilena Sub-20 en el Mundial?

Será el próximo martes 7 de octubre cuando la Selección Chilena se vea las caras con México. El partido está programado para las 16.30 horas de aquel día y se jugará en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.