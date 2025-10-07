No convence la Selección Chilena Sub-20. El equipo de Nicolás Córdova clasificó a los octavos de final del Mundial gracias a las tarjetas amarillas y habiendo perdido su último duelo ante Egipto.

Fue un ambiente raro de clasificación. No únicamente por la confusión generada por el criterio de la FIFA, sino porque los jugadores de Egipto comenzaron a celebrar como si se tratase de una final. Y a la postre… ¡quedaron eliminados!

Todo fue por una amarilla de diferencia. Y la que no tenían en cuenta fue la que se ganó un integrante del cuerpo técnico en el duelo. Esa fue la diferencia entre Chile y Egipto. No hay mucho por lo que celebrar, realmente.

Claudio Borghi se ríe de la situación mundialista

En el programa de Picado TV, A veces hablamos de fútbol, debatieron largo rato sobre la extraña clasificación de Chile y el hilarante momento generado por la celebración egipcia. Uno de los que bromeó fue Claudio Borghi.

“Al hueón que le mostraron amarilla en la banca de Egipto, ahora es momia. No vuelve a su país“, bromeó el ex técnico de la Selección Chilena y de Colo Colo, agregando otro chiste noventero a la situación.

“Hay que meterlo en el piso 23 abajo de la pirámide“, lanzó, en una especie de humor futbolero que se le celebra al Bichi.

Egipto celebró con todo y quedó fuera del Mundial | Photosport

¿Cuándo juega la Selección Chilena Sub-20 en el Mundial?

Será el próximo martes 7 de octubre cuando la Selección Chilena se vea las caras con México. El partido está programado para las 16.30 horas de aquel día y se jugará en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.