La polémica defensa de Juan Francisco Rossel tras el papelón de Chile ante México: “El resultado…”

La selección chilena quedó eliminada de la peor manera en el Mundial Sub 20, tras ser superada por México en los octavos de final.

El equipo de Nicolás Córdova selló su pésima presentación en la Copa del Mundo con un resultado esperado, porque cayó por un claro 4-1 ante los aztecas por los octavos de final.

Uno de los apuntados en el desarrollo del torneo fue el delantero y capitán Juan Francisco Rossel, quien se defendió luego de la eliminación de Chile del certamen planetario.

ver también Ex seleccionado se saca el casete y apabulla a Nicolás Córdova: “Atroz, vergonzoso…”

El polémico análisis de Rossel tras la eliminación de Chile

El delantero de la Roja habló con DSports tras el revés del equipo nacional y señaló que el resultado fue muy abultado, para lo que se dio en el campo de juego de Valparaíso.

“Partido ingrato, estamos tristes, frustrados. Creo que por ahí el resultado fue un poco adulterado“, dijo el atacante que marcó el descuento chileno ante los mexicanos.

Juan Francisco Rossel marcó el descuento de Chile ante México. Foto: Andres Pina/Photosport

Publicidad

Publicidad

“Los primeros 20 minutos del segundo tiempo nos merecíamos algo más, estábamos atacando por todos lados. Nos llegan una vez y gol”, agregó.

Para cerrar, Rossel indicó que “nos afectó mucho, estábamos dominando el segundo tiempo, el gol se sentía cerca. El 3 y 4-0 nos liquida emocionalmente pero como dije, nos vamos a levantar y estoy seguro que el fútbol nos dará una revancha”.