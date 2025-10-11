Era el año de la fiesta. Estaba preparado todo para que Colo Colo fuera protagonista del fútbol nacional en el año de su Centenario. Sin embargo, todo se fue al tacho de la basura.

O, por lo menos, así pasó con los ex dirigidos por Jorge Almirón y actuales pupilos de Fernando Ortiz. Ni la llegada del mejor jugador de la temporada 2024 en Argentina los salvó de un 2025 deplorable, eliminados de Copa Chile, Copa Libertadores y sin opciones en la Liga de Primera 2025.

Pero, pese a la poca visibilidad mediática, quienes sí están dejando el nombre de Colo Colo en lo más alto son las colocolinos. Dirigidas por Tatiele Silveira, las albas están en cuartos de final de Copa Libertadores Femenina.

Récord digno de un Centenario

Muchos invierten sus rabias y sus rezos en el fútbol masculino. Pero, a veces son las mujeres las que sacan la cara por los equipos grandes del fútbol chileno. Es el caso de Colo Colo.

No solamente por la llegada a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina, que tiene lugar en Buenos Aires. Colo Colo también logró una marca increíble y que tiene características mundiales.

Ya va más de un año en el que las colocolinas sólo conocen de triunfos. De hecho, la última vez que perdieron fue en la pasada Copa Libertadores, ante Santos (0-1), el 6 de octubre de 2024.

Con el triunfo del jueves, ante San Lorenzo, Colo Colo consiguió su victoria número 35 al hilo. ¡Sin siquiera empates entre medio! Es decir, más de un año sólo celebrando. Tremendo. Un lujo de Centenario el de las mujeres. Si llegan a 41 triunfos seguidos igualarán el récord que mantiene el Olympique de Lyon de Tiane Endler.

¿Cuándo juega Colo Colo por los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina?

El partido por los cuartos de final de Copa Libertadores Femenina entre Colo Colo y Libertad de Paraguay se juega este domingo 12 de octubre, a las 16:00 horas. Se juega en el Estadio Florencio Sola (recinto de Banfield).