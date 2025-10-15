Colo Colo pierde a una de sus principales figuras para lo que será la recta final de la temporada. Francisco Marchant sufrió una grave lesión en el Cacique y se perderá prácticamente todo lo que queda de campaña 2025.

La situación obliga a Fernando Ortiz a pensar en variantes, especialmente porque perderá a un hombre que había sido clave. Y para un puesto hay cuatro nombres que buscan convencer al DT, con uno que puede ser la gran sorpresa.

Con Lucas Cepeda y Javier Correa como los estelares, falta conocer quién será el tercero en ataque. Ahí el Cacique tiene a tres delanteros y un puntero improvisado que ya le respondió al técnico en la oportunidad que le dio.

El puzzle que debe resolver Colo Colo por Francisco Marchant

La lamentable lesión de Francisco Marchant deja un vacío importante en Colo Colo. El extremo había sido clave desde que entró en el Cacique y no podrá estar justo cuando el equipo se jugará la clasificación a copas internacionales, por lo que le buscan reemplazante rápidamente.

Francisco Marchant se lesionó y Colo Colo tendrá que arreglárselas para no sufrir con los minutos Sub 21.

Cuatro son los candidatos para tomar el lugar y hay uno que se ha afirmado en la pausa del torneo. Leandro Hernández es quien tomó el puesto de la joya alba y se ha transformado en uno de los regalones de Fernando Ortiz. Ayudando también con los minutos Sub 21, asoma como quien se quedará con el puesto.

Aunque el Chino no es el único. Manley Clerveaux es otro de los jugadores que busca un espacio en Colo Colo. Si bien el utilizar cupo de extranjero complica sus opciones, será decisión del DT si deja afuera a otros que no han rendido como Salomón Rodríguez para darle una nueva oportunidad.

Si no es ninguno de los juveniles y Fernando Ortiz decide apostar por nombres más experimentados, está Marcos Bolados. El delantero fue utilizado como 9 ante Deportes Iquique, pero ya jugó con Jorge Almirón por las bandas y podría apagar el incendio ante la emergencia.

Finalmente está un inesperado en la lista como Cristian Riquelme. El lateral jugó como extremo en el amistoso con Deportes Puerto Montt y respondió con un gol. Con Lucas Cepeda jugando por derecha, le dejaría servida la banda izquierda para que siga mostrándose.

Colo Colo tendrá que resolver quién será el reemplazante de Francisco Marchant de aquí al final de la temporada. El Cacique no puede ceder terreno en la lucha por copas internacionales y debe saber dar con un nombre ideal para no sentir tanto la baja de una de sus figuras más importantes.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Mientras buscan un reemplazante para Francisco Marchant, Colo Colo entrena con la mira puesta en su visita al líder de la Liga de Primera. El Cacique enfrenta a Coquimbo Unido este domingo 19 de octubre a partir de las 12:30 horas.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones

