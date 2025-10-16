El joven tenista chileno Benjamín Pérez continúa marcando hitos en su ascendente carrera. Con apenas 16 años, el jugador nacional avanzó este jueves a los cuartos de final del Milo Tenis Tour, torneo profesional M15 que se disputa en las canchas del Estadio Sirio de Santiago, convirtiéndose en el primer sudamericano nacido en 2009 en alcanzar esta instancia en un certamen profesional.

Pérez, quien ya había sumado su primer punto ATP tras vencer al argentino Ezequiel Monferrer en la ronda inicial, volvió a mostrar un alto nivel de juego para imponerse al estadounidense Victor Lilov (ranking 811° ATP) por 6-1 y 7-6, demostrando solidez y madurez competitiva en una semana que ya se inscribe en la historia del tenis juvenil chileno.

El tenista, quién obtuvo un Wild Card para disputar este campeonato, declaró estar muy contento por este hito en su carrera (primer punto ATP): “Muy lindo, además que pude sacar este punto en casa, Muy contento por todo lo que habíamos trabajado y porque en la cancha se dieron todos los frutos”.

Catalina Fillol celebra el nivel de Benjamín Pérez

Catalina Fillol, directora del Milo Tenis Tour, se refirió a este significativo momento para el tenista. “Ganar el primer punto ATP marca un antes y un después en la vida de un tenista. No es solo un resultado, es ingresar oficialmente al circuito profesional. Desde que empezamos a organizar estos torneos teníamos la idea de conmemorar este hito con un gesto simbólico. La Coin Toss es la moneda que se usa en los torneos ATP para el sorteo inicial y normalmente no se entrega al jugador, pero nuestra propuesta fue tan bien recibida que la ATP nos envió algunas especialmente. Llevábamos seis ediciones esperando que se diera este momento y hoy pudimos entregársela a Benja Pérez, en su propio club, lo que lo hace aún más especial”.

El Milo Tenis Tour, organizado por la Federación de Tenis de Chile, SACS Entertainment y parte del ITF World Tennis Tour, ha servido como plataforma para jóvenes promesas del continente, y el caso de Benjamín Pérez refuerza ese legado de desarrollo y oportunidad para las nuevas generaciones del tenis nacional.

Con su avance a cuartos de final, Pérez continúa su camino en el certamen con la ilusión de seguir escribiendo capítulos importantes en el tenis chileno.