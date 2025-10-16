Por más de que el chileno Alejandro Tabilo (73° del ranking ATP) sea el primer cabeza de serie y máximo favorito para llevarse el Challenger de Olbia, en Italia, tal parece que está sufriendo más de la cuenta ante rivales, en el papel, inferiores.

Ya pasó en su estreno donde debió remontar ante el local Lorenzo Carboni, número 446° del mundo, y en su siguiente encuentro ante el estonio Daniil Glinka (293°) se repitió la historia, pues necesitó más de dos horas para salir adelante.

ver también El sufrimiento de Alejandro Tabilo para pasar la primera fase del Challenger de Olbia

Alejandro Tabilo sufre ante el 293° del mundo

En el primer set, parecía que la historia iba a ser sencilla para el zurdo de origen canadiense, pues lograba mantener firme su primer servicio, con un 64 por ciento de efectividad, y logró un quiebre en el sexto juego para llevarse el parcial por 6-3.

Los problemas para Tabilo aparecieron en la segunda manga. A pesar de lograr nueve aces y un 70% con su saque inicial, perdió el servicio ante Glinka en dos oportunidades, en el sexto y 12° game, que provocaron la caída por 7-5 y definir todo en el set final.

Allí, floreció la rebeldía del chileno, quien no quiso estirar el sufrimiento más allá y arrasó con su rival. Con tres quiebres de servicio consecutivos firmó la victoria definitiva por 6-1 y aseguró su lugar en los cuartos de final del Challenger de Olbia.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar el chileno?

En cuartos de final de este torneo en Italia, Alejandro Tabilo deberá hacer un esfuerzo mayor al que ya hizo ante estos rivales, pues su próximo oponente será el español Pablo Carreño Busta (104°), quien venció al local Pierluigi Basile (665°) por 6-2, 6-7 (5) y 6-3. El duelo se jugará este viernes 17 de octubre, en horario por confirmar.