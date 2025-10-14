De manera insospechada, el tenista chileno Alejandro Tabilo (73° del ranking ATP) tuvo un muy complicado estreno en el Challenger de Olbia, en Italia, donde se enfrentaba al local Lorenzo Carboni, número 446° del mundo, que le hizo sufrir.

Diez días después de su último encuentro, donde fue eliminado del Masters 1000 de Shanghai por el canadiense Felix Auger-Aliassime (13°), el zurdo de origen canadiense aparecía en Cerdeña como el máximo cabeza de serie del torneo.

El sufrimiento de Alejandro Tabilo en Challenger de Olbia

Fue muy temprano en el encuentro cuando el chileno se complicó, luego que el joven tenista de 19 años le quebrara el servicio en el tercer game del set inicial, suficiente para mantener la ventaja y quedarse con el parcial por 6-4.

Llamativamente, Tabilo no lograba encontrar su mejor tenis y caía preso del nerviosismo por no superar a Carboni. Aquello quedó atrás en el sexto juego de la segunda manga, donde consiguió el break que le permitió ganar este set por 6-3.

En el último y definitivo parcial hubo fuerzas parejas. Si bien el italiano quebró en el quinto game, el chileno le devolvió el favor en el siguiente, lo que derivó en que todo se definiera en un tie-break donde ambos consiguieron mini-quiebres, y pese a que tuvo menos, el nacional se quedó con el triunfo final por 7-4.

¿Cuándo vuelve a jugar el chileno?

Tras rozar el bochorno, Alejandro Tabilo se enfoca en su próximo desafío por los octavos de final del Challenger de Olbia, cuando este jueves 16 de octubre, en horario por confirmar, se enfrentará al estonio Daniil Glinka (293°), quien superó al francés Clement Tabur (269°) por 7-6 (4) y 6-3.