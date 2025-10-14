Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Tenis

El sufrimiento de Alejandro Tabilo para pasar la primera fase del Challenger de Olbia

La mejor raqueta nacional del ATP se complicó más de la cuenta ante el número 446° del mundo y sólo lo pudo vencer en el tie-break.

Por Alfonso Zúñiga

Alejandro Tabilo sufre para pasar primera ronda en Challenger de Olbia.
© Getty ImagesAlejandro Tabilo sufre para pasar primera ronda en Challenger de Olbia.

De manera insospechada, el tenista chileno Alejandro Tabilo (73° del ranking ATP) tuvo un muy complicado estreno en el Challenger de Olbia, en Italia, donde se enfrentaba al local Lorenzo Carboni, número 446° del mundo, que le hizo sufrir.

Diez días después de su último encuentro, donde fue eliminado del Masters 1000 de Shanghai por el canadiense Felix Auger-Aliassime (13°), el zurdo de origen canadiense aparecía en Cerdeña como el máximo cabeza de serie del torneo.

Alejandro Tabilo pega el salto en ranking ATP pese a eliminación en Masters 1000 de Shanghai

ver también

Alejandro Tabilo pega el salto en ranking ATP pese a eliminación en Masters 1000 de Shanghai

El sufrimiento de Alejandro Tabilo en Challenger de Olbia

Fue muy temprano en el encuentro cuando el chileno se complicó, luego que el joven tenista de 19 años le quebrara el servicio en el tercer game del set inicial, suficiente para mantener la ventaja y quedarse con el parcial por 6-4.

Llamativamente, Tabilo no lograba encontrar su mejor tenis y caía preso del nerviosismo por no superar a Carboni. Aquello quedó atrás en el sexto juego de la segunda manga, donde consiguió el break que le permitió ganar este set por 6-3.

En el último y definitivo parcial hubo fuerzas parejas. Si bien el italiano quebró en el quinto game, el chileno le devolvió el favor en el siguiente, lo que derivó en que todo se definiera en un tie-break donde ambos consiguieron mini-quiebres, y pese a que tuvo menos, el nacional se quedó con el triunfo final por 7-4.

Tweet placeholder
Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar el chileno?

Tras rozar el bochorno, Alejandro Tabilo se enfoca en su próximo desafío por los octavos de final del Challenger de Olbia, cuando este jueves 16 de octubre, en horario por confirmar, se enfrentará al estonio Daniil Glinka (293°), quien superó al francés Clement Tabur (269°) por 7-6 (4) y 6-3.

Lee también
"Tenía la esperanza, pero...": crack chileno pide a gritos ir a la Roja
Selección Chilena

"Tenía la esperanza, pero...": crack chileno pide a gritos ir a la Roja

"Me acomoda": figura de Colo Colo se postula para reemplazar a Salomón
Colo Colo

"Me acomoda": figura de Colo Colo se postula para reemplazar a Salomón

Crack de Colo Colo Femenino y su gran momento: será mamá
Femenino

Crack de Colo Colo Femenino y su gran momento: será mamá

ANFP acepta drástica medida de TNT Sports para castigar a clubes
Chile

ANFP acepta drástica medida de TNT Sports para castigar a clubes

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo