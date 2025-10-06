Alejandro Tabilo vivió una brillante temporada en su gira por Asia, volviendo al top 100 y celebrando el título del ATP de Chengdú. Por eso, a la hora de los balances, el Jano sacó adelante un duro año dentro y fuera de la cancha.

Es que anteriormente protagonizó un round virtual con su padre, Ricardo Tabilo, quien lo cuestionó públicamente diciendo que “olvidó a su madre desde que compró la polola en un VIP de una discoteca del sector oriente de la capital”.

Tras cartón y defendiendo a su novia, Malena de Lorenzo, el tenista chileno le respondió a su padre diciendo “qué bien seguir escribiendo mentiras y una manera tan cobarde. Ahora te acuerdas que tienes tienes una linda mujer…”.

Tabilo es puro amor tras la polémica

Alejandro Tabilo enterró la polémica con su padre y le gritó al mundo su amor por Malena de Lorenzo, quien lo acompañó en la remontada de su carrera este año 2025.

“3 años con la persona más importante de mi vida. Un añito más juntos y qué año ha sido. Un año de muchas emociones, pero lo hemos sacando adelante juntos”, partió diciendo el Jano.

Fue ahí que lanzó sus frases más románticas tras la polémica con su padre, donde Tabilo recordó a su pareja por “todo el amor que me das siempre, por motivarme cada día y sobretodo siempre creer en mí”.

“Por muchos más viajes y aventuras como estas. Y seguir disfrutando la vida juntos. Por muchos años más mi chiquitita. Unagi para siempre. Te amo mi reina”, cerró el enamorado y talentoso tenista chileno.

