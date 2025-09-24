¿Quién ha ganado más? Este es el dinero ATP que acumulan Jarry, Garin y Tabilo

Alejandro Tabilo tocó el cielo está semana en China. El tenista nacional superó a Lorenzo Musetti en la final de ATP 250 de Chengdú y sumó el tercer título en su carrera.

Por los parciales de 6-3, 2-6 y 7-6(5), la raqueta nacional venció al noveno jugador del ranking ATP y además se llevó la cifra de 181.065 dólares. Lo que aumentó su cuenta desde que comenzó su carrera como tenista profesional.

Es que el tenista nacido en Canadá y de padres chilenos, ahora alcanza una cifra que lo ubica entre los más ganadores del planeta. Además que con 28 años todavía tiene varias temporadas para acercarse a la parte alta del ranking.

Tabilo, Garin o Jarry: ¿Qué tenista chileno ha ganado más dinero?

Con el título mencionado de Alejandro Tabilo, ahora su prize money se eleva a $4,266,688 dólares según indica la página oficial del ATP Tour. Además su ranking es el 72ª y alcanza tres títulos en total.

Pero está cifra aún se aleja de sus compañeros en Copa Davis. En el caso de Cristian Garin, que es 124ª del ranking, tiene en su cuenta el monto de $6,523,642 dólares. Por su parte el “Tanque” tiene cinco títulos.

Mientras que Nicolás Jarry supera a ambos con un total de $7,506,726 dólares. El nieto de Jaime Fillol se ubica en el puesto 111ª actualmente y también tiene 3 títulos en su vitrina.

Ahora si se analiza la campaña del 2025, Jarry también se alza como el tenista chileno que más dinero ha recaudado. El nacido el el 11 de octubre de 1995 tiene en su cuenta el monto de $893,693 dólares.

Luego le sigue Alejandro Tabilo con $844,294 dólares y el top lo cierra Cristian Garin con la cifra de $495,119 pesos de la moneda estadounidense. Cabe consignar que todavía quedan más de diez torneos por disputarse en la recta final del año, por lo que podrían aumentar los montos.

