Alejandro Tabilo vive días de ensueño. Después de coronarse campeón del ATP 250 de Chengdú, donde derrotó al Top 10 Lorenzo Musetti, la ATP le entregó una excelente noticia que refleja su ascendente rendimiento.

La temporada había sido dura para el chileno, marcada por lesiones y pausas, pero ahora parece que todo empieza a encajar.

La buena noticia que la ATP le dio a Tabilo

Tras su victoria en China, la ATP actualizó oficialmente el ranking mundial y Tabilo ya aparece entre los 100 mejores del mundo.

Con su título en Chengdú, Tabilo escaló del puesto 112° al 72° del mundo y de hecho ya está en el puesto 70° según el ranking ATP en vivo.

Con este ascenso, Tabilo reafirma su posición como el N°1 de Chile y el único chileno dentro del Top 100.

Así quedó el ranking de los chilenos

Alejandro Tabilo: 70°

Nicolás Jarry 111°

Cristian Garin 124°

Tomás Barrios 133°

Matías Soto 280°

Daniel Núñez 802°

Benjamín Torrealba 923°

Nicolás Villalón 945°

Diego Fernández 1008°

Nicolás Bruna 1074°

