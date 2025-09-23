La última vez que Nicolás Jarry se subió a una cancha oficial fue en el US Open, donde se despidió rápido, cayendo en primera ronda.

Después de eso, se bajó de la Copa Davis, una decisión que sorprendió a todos, pero que tomó de manera repentina por el nacimiento anticipado de su tercera hija.

Ese paréntesis lo alejó más de un mes de la competencia, e incluso lo dejó fuera del Challenger 100 de Jingshan, en China, torneo que se disputa esta semana.

ver también Vuelve a la élite del tenis: Alejandro Tabilo se pega un salto histórico en el ranking y deja atrás sus fantasmas

Confirman a Jarry en el Challenger de Villena

Pero ahora sí está confirmado. Todo indica que Jarry volverá al ruedo en el Challenger 100 de Villena, en España.

La cita se jugará entre el 28 de septiembre y el 5 de octubre en la JC Ferrero Tennis Academy, un lugar cargado de historia en el tenis español.

El Príncipe entró directo al cuadro principal, aunque aún no se sabe quién será su primer rival.

ver también Alcanzó a Jarry y va por Garín: Así quedó el historial de campeones chilenos tras triunfo de Tabilo

Rivales de peso en España

El torneo no será un simple regreso de calentamiento, ya que la lista de inscritos mete presión.

Aparecen nombres como Pablo Carreño Busta, ex Top 10 y medallista olímpico; Albert Ramos-Viñolas, finalista en Montecarlo; y el alemán Jan-Lennard Struff, reciente campeón en Múnich y subcampeón del Masters 1000 de Madrid frente a Carlos Alcaraz.

Publicidad

Publicidad

Un torneo con un guiño a Alcaraz

Pero hay un detalle no pasa desapercibido. En este mismo torneo, pero en 2020, un joven Carlos Alcaraz levantó por primera vez un título Challenger, su primer trofeo mucho antes de ser número uno del mundo.

Y no solo eso. En ese torneo se enfrentó por primera vez a su mayor rival actual, el N°2 Jannik Sinner, a quién eliminó en la ronda de 64 por 6-2, 3-6 y 6-3.