Tenis

Cristian Garin campeón en Uruguay: remontada en la final de Montevideo para convertirse en nuevo N°1 de Chile

Cristian Garin vino de atrás y se quedó con la final del Challenger de Montevideo para tomar el rol de primera raqueta de Chile.

Por Diego Jeria

Gago es campeón en el Challenger de Montevideo: nuevo número uno de Chile.
© Getty ImagesGago es campeón en el Challenger de Montevideo: nuevo número uno de Chile.

Cristian Garin (105° ATP) volvió a gritar campeón y se quedó con el Challenger de Montevideo. En la final el tenista chileno se impuso en tres sets al peruano Ignacio Buse (110°), con parciales de 6(3)-7, 6-2 y 6-2.

Gracias al título, Garin superará a Alejandro Tabilo como primera raqueta de Chile al ubicarse en el casillero 79° del circuito mundial de tenis.

El primer set fue parejo y llegaron hasta el 6-6 con quiebre de Gago en el tercer game y rompimiento de Buse en el cuarto juego. En el tie-break el incaico se impuso por 7-3.

Remontada y título de Gago

Ya en la segunda manga Garin comenzó abajo con quiebre del peruano, pero recuperó de inmediato el 1-1. De ahí el chileno volvió a quedarse con el servicio de su rival en el 4-2 hasta emparejar los sets.

En el tercer sets se repitió el 6-2 para el chileno en 46 minutos para un total de dos horas y 15 minutos de partido con Garin campeón del Challenger de Montevideo.

Con el título en Uruguay el tenista chileno alcanza su cuarto torneo del año. Este 2025 Garín ya había ganado en Mauthausen, Oeiras y Antofagasta.

Además, con su nuevo ránking Cristian Garin se asegura entrar directamente al cuadro principal del Abierto de Australia, el primer Grans Slam del 2026.

