Va por doble premio: Cristian Garin disputa la final del Challenger de Montevideo

El tenista chileno se mide ante el peruano Ignacio Bule y buscará un importante logro para el 2026.

Por Felipe Pavez Farías

Garin buscará un nuevo título en Uruguay
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTGarin buscará un nuevo título en Uruguay

Cristian Garin quiere hacer historia en Uruguay. El tenista nacional disputa este domingo la final del Challenger de Montevideo y va por el premio doble para ya proyectarse a lo grande en 2026. 

La raqueta nacional que está en el puesto 105° del ranking, superó a Tomás Barrios en un trabajado partido por 4-6,6-4 y 6-1. Lo que permitió al “Tanque” meterse en la definición del torneo. Lo que será este domingo y promete ser una nueva edición del clásico del Pacífico.

Esto debido a que su rival será el peruano Ignacio Buse (110ª) superó por 6-2 y 7-5 a Román Andrés Burruchaga. Por lo que luchará ante el tenista chileno en la arcilla charrúa.  

El gran premio de Cristian Garin

El tenista nacional ahora disputará la gran final del Challenger de Montevideo. Tal como se mencionó la definición será ante el peruano Ignacio Buse.

Ahora el gran premio para el chileno puede ser doble además conquistar un nuevo título para su vitrina. Es que un triunfo lo ubicará en el puesto 80 del ranking ATP y superaría a Alejandro Tabilo que está 81. 

Lo que además permitirá su clasificación al Abierto de Australia, que es el primer grand slam que abre la temporada 2026. Cabe consignar que la final está programada para las 17:30 horas y será transmitida por la plataforma Challenger TV y Disney+. 

